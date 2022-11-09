Секретарь Совбеза РФ Патрушев приехал в Иран

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приехал с визитом в Иран.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует пресс-службу Совбеза РФ

Детали: Как указано в сообщении, в Тегеране он "проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран".

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