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Секретарь Совбеза РФ Патрушев приехал в Иран

"Украинская правда"Среда, 9 ноября 2022, 07:33
Секретарь Совбеза РФ Патрушев приехал в Иран
Фото: РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приехал с визитом в Иран.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует пресс-службу Совбеза РФ

Детали: Как указано в сообщении, в Тегеране он "проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран".

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Предыстория:

  • В Институте изучения войны предполагают, что Иран обнародованием информации о приезде секретаря Совета национальной безопасности России Николая Патрушева пытается продемонстрировать углубление сотрудничества с Москвой.
  • Также там утверждали, что Иран начал использовать зависимость России от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы.
  • В то же время издание Sky News сообщило, что Россия перевезла в Иран 140 миллионов евро наличными и ряд захваченных в Украине образцов британского и американского оружия в обмен на беспилотники, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.

Темы: ИранРосcиявойна
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