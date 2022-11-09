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Крымский мост не заработает полностью до сентября 2023 года – разведка Британии

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 10:28

Усилия России по ремонту Крымского моста продолжаются, но вряд ли он будет полностью введен в эксплуатацию, по крайней мере, до сентября 2023 года.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в среду, сообщает "Европейская правда".

8 ноября автомобильный мост должен был быть закрыт, чтобы можно было переместить и установить на нем новую 64-метровую секцию. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три секции, отмечается в обзоре.

Хотя крымские чиновники утверждали, что эти дополнительные секции будут установлены до 20 декабря, в отчете, предоставленном президенту Путину, было отмечено, что работы на другой проезжей части приведут к прерыванию дорожного движения до марта 2023 года.

Согласно контракту, замена поврежденного железнодорожного моста должна быть завершена к сентябрю 2023 года, хотя вице-премьер России заявил, что сроки ремонта будут сокращены, отмечается в обзоре. Хотя один путь открыт, движение железнодорожного транспорта остается ограниченным. Ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в течение зимних месяцев.

"Атака на Крымский мост нарушила российские материально-технические поставки в Крым и на юг Украины, уменьшив способность России перемещать военную технику и войска в этот район по железной дороге или автодороге. Повреждение моста, недавняя атака на Черноморский флот в Севастополе и возможный уход из Херсона затрудняют способность российского правительства рисовать картину военного успеха", - заявляет британская разведка.

В октябре британская разведка заявляла, что России все труднее обеспечивать поставку своей группировки на юге Украины в связи с последствиями диверсии на Крымском мосту.

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Темы: Керченский мостКрымВеликобританияразведка
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