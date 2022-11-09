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Зеленский поговорил с премьером Нидерландов - о "защите в небе" и восстановлении инфраструктуры

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 18:19

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте повели телефонный разговор, среди тем было восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и "защита в небе".

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда"

"Обсудил с премьер-министром Нидерландов дальнейшее сотрудничество по защите нашей территории, в частности в небе, и восстановление энергетической инфраструктуры Украины", - рассказал президент.

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Зеленский добавил, что также высказался за продление действия "зернового соглашения", и просил Рютте о поддержке инициатив Украины в ООН. 

Марк Рютте еще не сообщал о разговоре.  

Напомним, в рамках нового пакета помощи Украине США и Нидерланды вместе оплатят восстановление танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии. 

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Темы: ЗеленскийНидерландыПВОмеждународные отношения
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