Зеленский поговорил с премьером Нидерландов - о "защите в небе" и восстановлении инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте повели телефонный разговор, среди тем было восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и "защита в небе".

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обсудил с премьер-министром Нидерландов дальнейшее сотрудничество по защите нашей территории, в частности в небе, и восстановление энергетической инфраструктуры Украины", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что также высказался за продление действия "зернового соглашения", и просил Рютте о поддержке инициатив Украины в ООН.

Марк Рютте еще не сообщал о разговоре.

Напомним, в рамках нового пакета помощи Украине США и Нидерланды вместе оплатят восстановление танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии.