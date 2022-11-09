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Результаты выборов в Сенат США станут известны в декабре: в Джорджии ожидают второй тур

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 20:56

В американском штате Джорджия после подсчетов 99% голосов ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, поэтому, вероятно, именно второй тур голосования 6 декабря определит распределение мест в верхней палате Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В январе 2021 года именно в Джорджии победа двух кандидатов от Демократической партии во втором туре позволила им получить минимально необходимые для большинства в Сенате 50 мест (дополнительный голос обеспечивает вице-президент Камала Харрис).

Сейчас на выборах в верхнюю палату Конгресса соревнуются действующий сенатор-демократ Рафаэль Уорнок и республиканец Гершел Уокер, которого поддержал Дональд Трамп. Хотя сейчас Уорнок лидирует в голосовании с небольшим отрывом, он не получил достаточных 50% голосов для победы в первом туре.

Вероятно, не последнюю роль в этом сыграло участие в выборах кандидата от Либертарианской партии Чейза Оливера, который получил более 2% голосов. Таким образом, республиканцы терпят ощутимое поражение в штате, который ранее был электорально их электоральным.

На сегодня большинство американских СМИ оценивают, что в Сенате будут не менее чем по 48 демократов и республиканцев. Кроме Джорджии, неопределенной остается ситуация в еще трех штатах - Аризоне, Неваде и Висконсине.

Предварительно, если учесть Джорджию (где 6 декабря может состояться второй тур выборов), Демократическая партия может рассчитывать на сохранение большинства в 50 голосов в Сенате.

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В то же время Республиканская партия, как сообщалось, находится на пути к установлению контроля над Палатой представителей Конгресса по результатам промежуточных выборов в США, которые состоялись во вторник.

О первых результатах промежуточных выборов в США читайте в статье: Трамп не выиграл, Байден не проиграл: что показали промежуточные выборы в США.

Смотрите также видео ЕвроПравды: Главные сенсации и последствия для Украины: результаты выборов в Конгресс США.

Темы: СШАвиборы
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