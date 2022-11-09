Нидерланды отправят до 100 инструкторов для обучения украинских военных в рамках миссии ЕС

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила, что нидерландская сторона планирует отправить от 50 до 100 военнослужащих для участия в миссии ЕС по подготовке украинских военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.

В это число не входят 90 нидерландских военнослужащих, которые уже осуществляют подготовку украинских военных в рамках отдельной миссии в Великобритании.

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Планируется, что во время тренировочной программы будет происходить активное сотрудничество с немецкими военнослужащими. Учебная миссия будет происходить преимущественно в Германии и Польше. Когда начнутся учения, пока неизвестно.

Среди прочего, военнослужащие Нидерландов будут обучать тактической медицине, обезвреживанию взрывоопасных предметов, тактико-технической подготовке по системам вооружения и подготовке штабных офицеров батальонов и бригад.

Напомним, 17 октября Совет Европейского Союза утвердил решение о создании Миссии военной поддержки Украины (EUMAM Ukraine). Ее целью является обеспечение индивидуальной, коллективной и специализированной подготовки Вооруженных Сил Украины, а также координация и синхронизация деятельности стран ЕС в поддержку осуществления этой подготовки.

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Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь Оперативный штаб в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующий миссии - вице-адмирал Эрве Блежан, директор Отдела военного планирования и ведения боевых действий (MPCC) ВЕС.

Два оперативных командования будут созданы в Польше и Германии. Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 миллиона евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.