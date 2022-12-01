Президент Франции Эммануэль Макрон в среду раскритиковал перед членами американского Конгресса от обеих политических партий новые американские субсидии, которые раздражают европейских лидеров.

Об этом агентству Reuters стало известно от одного из участников встречи за закрытыми дверями, пишет "Европейская правда".

Макрон прибыл в Вашингтон во вторник со своим вторым государственным визитом в США с момента вступления в должность в 2017 году.

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Накануне визита французские чиновники заявили, что Макрон выразит Байдену свою оппозицию по поводу субсидий, которые предусмотрены в Законе о снижении инфляции (IRA).

На встрече с американскими законодателями в Библиотеке Конгресса Макрон отметил, что закон о снижении инфляции "очень агрессивен" по отношению к европейским компаниям.

Европейские лидеры жаловались на законодательный пакет, подписанный Байденом в августе, который предлагает значительные субсидии для продукции американского производства, что, по словам европейцев, несправедливо ставит в невыгодное положение неамериканские компании и станет серьезным ударом для их экономики, в то время как Европа борется с последствиями войны России в Украине.

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Как сообщалось, в Европе растет гнев по поводу американских субсидий, которые угрожают разрушить европейскую промышленность и могут вызвать торговую войну между союзниками на фоне российского вторжения в Украину.