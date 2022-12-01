Силы обороны ликвидировали еще 560 оккупантов – Генштаб

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 1 декабря ориентировочно составили около 89 440 человек. Только за последние сутки было ликвидировано 560 захватчиков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Также за прошедший день ликвидирован один танк противника (всего 2915), пять боевых бронированных машин (5877), две артиллерийские системы (1904) и 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4441).