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Силы обороны ликвидировали еще 560 оккупантов – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 09:29
Getty Images

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 1 декабря ориентировочно составили около 89 440 человек. Только за последние сутки было ликвидировано 560 захватчиков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Также за прошедший день ликвидирован один танк противника (всего 2915), пять боевых бронированных машин (5877), две артиллерийские системы (1904) и 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4441).

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Темы: войнаУкраина
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