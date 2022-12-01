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ЕС через ОБСЕ предоставит 1,2 млн евро на разминирование в Украине

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 17:54
ЕС через ОБСЕ предоставит 1,2 млн евро на разминирование в Украине
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Европейский союз выделит 1,2 млн евро на финансирование работ по разминированию в Украине под эгидой ОБСЕ.

Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель во время заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пишет "Европейская правда".

Боррель отметил, что Евросоюз продолжит содействовать деятельности ОБСЕ и выделит 1,2 млн евро на финансирование деятельности по разминированию в Украине.

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Дипломат еще перед заседанием сказал, что планирует такое объявление, но тогда назвал сумму 1 млн евро.

Боррель также подчеркнул, что Россия, напав на Украину, нарушила фундаментальные принципы ОБСЕ - об отказе от применения силы, уважении суверенитета и территориальной целостности государств, защите прав человека.

"Россия вернула войну в Европу. Россия погружает Украину в холод и тьму, а кроме варварского нападения на Украину и ее народ, Россия продолжает играть дестабилизирующую роль в неподконтрольных правительству районах Грузии и Приднестровье в Молдове. Мы должны совместно противодействовать этому" , – заявил Боррель.

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Напомним, Кулеба заявил, что в составе с Россией ОБСЕ находится "на пути в ад".

Темы: ЕСразминированиеОБСЕ
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