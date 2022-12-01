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Освобожденной Снигиревке не удалось дать свет: авария на подземных электросетях

Елена РощинаЧетверг, 1 декабря 2022, 22:24
Снигиревка на карте, Google Maps

В деоккупированной Снигиревке Николаевской области при запитке города после подстанции 35 кВ произошла авария на подземных сетях.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "В Снигиревке при запитке города после ПС-35 кВ произошла авария на подземных сетях, ищут, бригады там, если не получится (восстановить вечером – ред.) – с 06:00 продолжают".

Детали: Перед тем Ким анонсировал подачу света в Сеигиревку вечером 1 декабря. 

Напомним: 10 ноября защитники Украины освободили Снигиревку от российских оккупантов. 13 ноября в городе была восстановлена мобильная связь, с 14-го – возобновлена подача воды.

Украинские власти пытаются поскорее восстановить электро- и водоснабжение на деоккупированных территориях.

Темы: Николаевская областьэлектроэнергия
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