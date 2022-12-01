Звільненій Снігурівці не вдалося дати світло: аварія на підземних електромережах

У деокупованій Снігурівці Миколаївської області під час заживлення міста після підстанції 35 кВ сталася аварія на підземних мережах.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "У Снігурівці під час заживлення міста після ПС-35 кВ сталася аварія на підземних мережах, шукають, бригади там, якщо не вийде (відновити ввечері – ред.) – з 06:00 продовжують".

Деталі: Перед цим Кім анонсував подачу світла у Снігурівку ввечері 1 грудня.

Нагадаємо: 10 листопада захисники України звільнили Снігурівку від російських окупантів. 13 листопада в місті було відновлено мобільний зв'язок, з 14-го – відновлено подачу води.

Українська влада намагається якнайшвидше відновити електро- та водопостачання на деокупованих територіях.