Звільненій Снігурівці не вдалося дати світло: аварія на підземних електромережах
Четвер, 1 грудня 2022, 22:24
У деокупованій Снігурівці Миколаївської області під час заживлення міста після підстанції 35 кВ сталася аварія на підземних мережах.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
Пряма мова: "У Снігурівці під час заживлення міста після ПС-35 кВ сталася аварія на підземних мережах, шукають, бригади там, якщо не вийде (відновити ввечері – ред.) – з 06:00 продовжують".
Деталі: Перед цим Кім анонсував подачу світла у Снігурівку ввечері 1 грудня.
Нагадаємо: 10 листопада захисники України звільнили Снігурівку від російських окупантів. 13 листопада в місті було відновлено мобільний зв'язок, з 14-го – відновлено подачу води.
Українська влада намагається якнайшвидше відновити електро- та водопостачання на деокупованих територіях.