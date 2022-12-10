Омбудсмен рассказал, сколько украинских пленных удерживают в оккупированной Оленовке
В настоящее время в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области содержится 150 граждан Украины, среди которых и гражданские, и военные.
Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Радио Свобода
Прямая речь: "Нас в очередной раз туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Оленовке только после того, как наши ВСУ освободят Оленовку.
По нашей информации, в настоящее время там осталось 150 граждан Украины. Это не только военные".
Детали: Омбудсмен также рассказал, что на украинских пленных могут давить, чтобы они отказывались от возвращения в Украину.
Прямая речь: "Нам часто дают информацию, что тот или иной гражданин или гражданка Украины не хотят возвращаться. Мы сейчас нарабатываем вариант, как лично я это могу проверить.
Как один из вариантов, когда я лично присутствую и мне граждане Украины сообщают, что они отказываются от обмена. Все остальное я рассматриваю как возможное давление на наших граждан, чтобы они не возвращались.
Лично я присутствовал во время одного из обменов. Шесть женщин в начале отказались от возвращения в Украину. Я сказал, что я в это поверю только тогда, когда мне лично они об этом скажут. Было организовано тут же мое общение. Из шести женщин четыре женщины после общения со мной вернулись в Украину. На самом деле там просто где-то психологическое давление, где-то манипуляции".
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Оленовке организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- В начале октября в ООН объяснили, что их миссия не может отправиться на территорию следственного изолятора в Оленовке из-за отсутствия гарантий безопасности.
- 13 октября в Офисе президента Украины поставили "безальтернативное требование" МККК в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Оленовке, где содержатся украинские пленные. Красный Крест в ответ заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, и не имеет к ним доступа.
- Красный Крест на прошлой неделе посетил украинских военнопленных, которых удерживает Россия.