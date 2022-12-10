Омбудсмен рассказал, сколько украинских пленных удерживают в оккупированной Оленовке

В настоящее время в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области содержится 150 граждан Украины, среди которых и гражданские, и военные.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Нас в очередной раз туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Оленовке только после того, как наши ВСУ освободят Оленовку.

По нашей информации, в настоящее время там осталось 150 граждан Украины. Это не только военные".

Детали: Омбудсмен также рассказал, что на украинских пленных могут давить, чтобы они отказывались от возвращения в Украину.

Прямая речь: "Нам часто дают информацию, что тот или иной гражданин или гражданка Украины не хотят возвращаться. Мы сейчас нарабатываем вариант, как лично я это могу проверить.

Как один из вариантов, когда я лично присутствую и мне граждане Украины сообщают, что они отказываются от обмена. Все остальное я рассматриваю как возможное давление на наших граждан, чтобы они не возвращались.

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Лично я присутствовал во время одного из обменов. Шесть женщин в начале отказались от возвращения в Украину. Я сказал, что я в это поверю только тогда, когда мне лично они об этом скажут. Было организовано тут же мое общение. Из шести женщин четыре женщины после общения со мной вернулись в Украину. На самом деле там просто где-то психологическое давление, где-то манипуляции".

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