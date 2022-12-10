Омбудсмен розповів, скільки українських полонених утримують в окупованій Оленівці
На даний час у колонії в окупованій Оленівці Донецької області утримується 150 громадян України, серед яких і цивільні, й військові.
Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Радіо Свобода
Пряма мова: "Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку.
За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові".
Деталі: Омбудсмен також розповів, що на українських полонених можуть тиснути, щоб вони відмовлялися від повернення в Україну.
Пряма мова: "Нам часто дають інформацію, що той чи інший громадянин чи громадянка України не хочуть повертатися. Ми зараз напрацьовуємо варіант, як особисто я це можу перевірити.
Як один із варіантів, коли я особисто присутній і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну. Все інше я розглядаю як можливий тиск на наших громадян, щоб вони не поверталися.
Особисто я був присутній під час одного з обмінів. Шість жінок на початку відмовилися від повернення до України. Я сказав, що я в це повірю тільки тоді, коли мені особисто вони про це скажуть. Було організоване тут же моє спілкування. З шести жінок чотири жінки після спілкування зі мною повернулися в Україну. Насправді там просто десь психологічний тиск, десь маніпуляції".
Передісторія:
- 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удару завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
- У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- На початку вересня в ООН заявляли, що Росія не надає доступу до українських військовополонених, а на початку жовтня в ООН заявили, що їхня місія не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці через відсутність гарантій безпеки.
- 13 жовтня в Офісі президента України поставили "безальтернативну вимогу" МКХЧ протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені. Червоний Хрест у відповідь заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, та не має до них доступу.
- Червоний Хрест минулого тижня відвідав українських військовополонених, яких утримує Росія.