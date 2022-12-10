Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Омбудсмен розповів, скільки українських полонених утримують в окупованій Оленівці

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 11:33
Дмитро Лубінець, фото з Facebook

На даний час у колонії в окупованій Оленівці Донецької області утримується 150 громадян України, серед яких і цивільні, й військові.

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку.

За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові".

Деталі: Омбудсмен також розповів, що на українських полонених можуть тиснути, щоб вони відмовлялися від повернення в Україну.

Пряма мова: "Нам часто дають інформацію, що той чи інший громадянин чи громадянка України не хочуть повертатися. Ми зараз напрацьовуємо варіант, як особисто я це можу перевірити.

Як один із варіантів, коли я особисто присутній і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну. Все інше я розглядаю як можливий тиск на наших громадян, щоб вони не поверталися.

ВІДЕО ДНЯ

Особисто я був присутній під час одного з обмінів. Шість жінок на початку відмовилися від повернення до України. Я сказав, що я в це повірю тільки тоді, коли мені особисто вони про це скажуть. Було організоване тут же моє спілкування. З шести жінок чотири жінки після спілкування зі мною повернулися в Україну. Насправді там просто десь психологічний тиск, десь маніпуляції".

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удару завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • На початку вересня в ООН заявляли, що Росія не надає доступу до українських військовополонених, а на початку жовтня в ООН заявили, що їхня місія не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці через відсутність гарантій безпеки.
  • 13 жовтня в Офісі президента України поставили "безальтернативну вимогу" МКХЧ протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені. Червоний Хрест у відповідь заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, та не має до них доступу.
  • Червоний Хрест минулого тижня відвідав українських військовополонених, яких утримує Росія.

Теми: полоненіомбудсменРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Війна з Росією може тривати десятиліттями через Крим – WP

фотоГірлянду із Зеленським повісили на ялинку в центрі Твері – ЗМІ

фото, відеоРосіяни знищили службові автомобілі енергетиків у Херсоні – ОВА

Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму

оновлено о 01:15Одещина: влада розповіла, як довго відновлюватимуть енергооб'єкти та чи потрібно евакуюватися

вітаюЧвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі

Усі новини...
полонені
Азовець "Редіс" передав послання з Туреччини
Нацгвардійці біля Авдіївки взяли в полон "вагнерівця"
Червоний Хрест отримав доступ до українських військовополонених
Останні новини
14:21
Росія і Захід дійшли до стадії конфронтації, і так доведеться жити далі – Пєсков
14:15
"Життя людей не може бути "політичним компромісом" – виступ лауреата Нобелівської премії
14:14
Останні рази росіяни атакували дронами з Азовського моря – Ігнат
14:00
фото На британському острові у Ла-Манші стався вибух у будинку, під завалами близько десятка людей
13:47
Негода зупинила електротранспорт у Львові
13:43
"Трикутник смутку" став фільмом року за версією європейської кіноакадемії
13:31
В МЗС Молдови відповіли Москві на критику нового виборчого кодексу за "утиски російськомовних"
13:28
Майже 90% споживачів у Херсоні та прилеглих містах знову мають світло
13:17
Через негоду запізнюються 9 потягів
13:14
Як доглядати за дитиною, якщо відключили воду – рекомендації МОЗ
Усі новини...