Омбудсмен розповів, скільки українських полонених утримують в окупованій Оленівці

На даний час у колонії в окупованій Оленівці Донецької області утримується 150 громадян України, серед яких і цивільні, й військові.

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку.

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За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові".

Деталі: Омбудсмен також розповів, що на українських полонених можуть тиснути, щоб вони відмовлялися від повернення в Україну.

Пряма мова: "Нам часто дають інформацію, що той чи інший громадянин чи громадянка України не хочуть повертатися. Ми зараз напрацьовуємо варіант, як особисто я це можу перевірити.

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Як один із варіантів, коли я особисто присутній і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну. Все інше я розглядаю як можливий тиск на наших громадян, щоб вони не поверталися.

Особисто я був присутній під час одного з обмінів. Шість жінок на початку відмовилися від повернення до України. Я сказав, що я в це повірю тільки тоді, коли мені особисто вони про це скажуть. Було організоване тут же моє спілкування. З шести жінок чотири жінки після спілкування зі мною повернулися в Україну. Насправді там просто десь психологічний тиск, десь маніпуляції".

Передісторія: