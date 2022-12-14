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"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 16:16

Комитет Бундестага одобрил закупку истребителей F-35 у США за 10 млрд евро - СМИ

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Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin на сумму 10 миллиардов евро.

Об этом сообщили агентству Reuters два члена комитета, пишет "Европейская правда".

Это один из первых крупных оборонных проектов, на который Берлин потратит деньги из специального фонда в 100 миллиардов евро. О создании фонда канцлер Олаф Шольц объявил через несколько дней после вторжения России в Украину в феврале.

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Эти деньги предназначены для приведения вооружения и оборудования Бундесвера в соответствие со стандартами после десятилетий истощения.

Германия намерена приобрести в общей сложности 35 истребителей F-35, включая ракеты и другое вооружение и оборудование.

Первые восемь самолетов должны быть поставлены в 2026 году.

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Как сообщалось, министра обороны Германии Кристине Ламбрехт все чаще критикуют из-за проблемы с нехваткой боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет на складах Бундесвера.

Темы: ГерманияСШАоружиеавиа
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