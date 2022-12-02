Более 170 взрывов прозвучало на северной границе Украины за сутки

1 декабря на границе Черниговщины и Сумщины прозвучало более 170 взрывов из-за российских обстрелов с применением минометов, гранатометов и ствольной артиллерии со стороны Курской и Брянской областей РФ.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Детали: За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Юнаковская, Миропольская, Есманьская, Зноб-Новгородская и Шалыгинская громады Сумщины и Новгород-Северская – Черниговщины.

В частности, в первой половине дня оккупанты из населенного пункта Казачья Локня Курской области накрыли территорию Юнаковской громады из ствольной артиллерии, прозвучало более полутора десятков взрывов от разрывов снарядов.

Шалыгинская громада пострадала от огня из минометов и гранатометов. Из района населенных пунктов Слободка-Ивановка и Старая Николаевка Курской области россияне выпустили по пограничникам полсотни мин и осуществили полсотни выстрелов из гранатомета.

Эсманскую громаду со стороны населенных пунктов Троебортное и Локоть Брянской области обстреливали дважды из ствольной артиллерии – более трех десятков прилетов артснарядов.

Зноб-Новгородская громада была обстреляна россиянами со стороны населенного пункта Белая Березка Брянской области – зафиксировано 24 прилета артиллерийских снарядов.

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Во второй половине дня российские оккупанты осуществили минометный обстрел территории Миропольской громады, насчитано около десятка взрывов от разрывов мин калибра 120-мм. Огонь велся из населенного пункта Плехово Курской области.

Новгород-Северскую громаду россияне дважды обстреливали из района населенного пункта Погар Брянской области – зафиксировано 6 прилетов из ствольной артиллерии.