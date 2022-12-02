Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр Москвы приехал на фронт в Украину: помог "обустроить рубежи"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 декабря 2022, 17:39
Сергей Собянин, фото из его Telegram

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что посетил оккупированный российскими войсками Донбасс – помог "обустроить рубежи" и сделал фотосессию.

Источник: Собянин в Telegram

Прямая речь: "Помогаем нашим ребятам (российским оккупационным войскам - ред.) на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи". 

Детали: Он сообщает, что встретился со строителями и военнослужащими, в частности мобилизованными из столицы РФ.

Обновлено в 17:40: Собянин уточнил, что был в том числе в захваченном россиянами Луганске. Кроме военных, Собянин сделал фото с учителями, учениками и врачами.

 
 
 
 

Темы: РосcиявойнаЛуганскДонбасс
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Лукашенко на встрече с Шойгу пугает войной до последнего "не то украинца, не то поляка"

В Донецкой области Силы обороны сбили вражеский самолет – сводка Генштаба

Полиция ищет, кто помог УП обнаружить замглавы ОП Тимошенко на дорогом авто

В Британии задержали и отпустили под залог российского миллиардера Фридмана

Россия украла украинской пшеницы минимум на 1 миллиард долларов

видеоНаев: Враг накапливает силы в Беларуси, мы готовимся к реагированию

Все новости...
Росcия
Путин собрал Совбез: поговорили об информационной безопасности
Министр обороны Латвии: "Дождь" должен вернуться в РФ, "процесс пошел"
Российские пранкеры пытались "разыграть" главу Рады Стефанчука
Последние новости
19:07
Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти
18:57
Лукашенко на встрече с Шойгу пугает войной до последнего "не то украинца, не то поляка"
18:39
Молдова договорилась о поставках электроэнергии из непризнанного Приднестровья
18:20
В Донецкой области Силы обороны сбили вражеский самолет – сводка Генштаба
18:16
Россия не примет предельной цены на нефть - Песков
17:52
Макрон сравнил ситуацию Украины с захватом Эльзаса и Лотарингии, пообещал новые поставки оружия
17:41
Россияне ударили по Краматорску 4 ракетами
17:32
Немецкие "Зеленые" призвали к конкретным шагам по приему россиян, которых преследуют в РФ
17:14
Зеленский собирал Ставку: говорили о духовной независимости и объектах инфраструктуры
16:59
Полиция ищет, кто помог УП обнаружить замглавы ОП Тимошенко на дорогом авто
Все новости...