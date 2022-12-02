Мэр Москвы приехал на фронт в Украину: помог "обустроить рубежи"

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что посетил оккупированный российскими войсками Донбасс – помог "обустроить рубежи" и сделал фотосессию.

Источник: Собянин в Telegram

Прямая речь: "Помогаем нашим ребятам (российским оккупационным войскам - ред.) на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи".

Детали: Он сообщает, что встретился со строителями и военнослужащими, в частности мобилизованными из столицы РФ.

Обновлено в 17:40: Собянин уточнил, что был в том числе в захваченном россиянами Луганске. Кроме военных, Собянин сделал фото с учителями, учениками и врачами.