Мэр Москвы приехал на фронт в Украину: помог "обустроить рубежи"
Пятница, 2 декабря 2022, 17:39
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что посетил оккупированный российскими войсками Донбасс – помог "обустроить рубежи" и сделал фотосессию.
Источник: Собянин в Telegram
Прямая речь: "Помогаем нашим ребятам (российским оккупационным войскам - ред.) на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи".
Детали: Он сообщает, что встретился со строителями и военнослужащими, в частности мобилизованными из столицы РФ.
Обновлено в 17:40: Собянин уточнил, что был в том числе в захваченном россиянами Луганске. Кроме военных, Собянин сделал фото с учителями, учениками и врачами.