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Мэр Москвы приехал на фронт в Украину: помог "обустроить рубежи"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 декабря 2022, 16:39
Мэр Москвы приехал на фронт в Украину: помог обустроить рубежи
Сергей Собянин, фото из его Telegram

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что посетил оккупированный российскими войсками Донбасс – помог "обустроить рубежи" и сделал фотосессию.

Источник: Собянин в Telegram

Прямая речь: "Помогаем нашим ребятам (российским оккупационным войскам - ред.) на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи". 

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Детали: Он сообщает, что встретился со строителями и военнослужащими, в частности мобилизованными из столицы РФ.

Обновлено в 17:40: Собянин уточнил, что был в том числе в захваченном россиянами Луганске. Кроме военных, Собянин сделал фото с учителями, учениками и врачами.

 
 
 
 

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Темы: РосcиявойнаЛуганскДонбасс
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