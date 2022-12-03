Регионы: оккупанты били по Черниговщине, из-за обстрелов сложная ситуация на Херсонщине

За сутки 2 декабря оккупанты обстреливали Черниговскую область из РСЗО, а на Херсонщине оккупанты обстреливают правый берег, а также разрушают электросети.

Источник: сводка ОВА

Детали: Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, в Полтавской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Житомирской и Киевской областях.

Черниговщина: за минувшие сутки - 7 обстрелов артиллерии и РСЗО: Черниговский, Новгород-Северский районы, из минометов. Без жертв.

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Сумщина: вчера в течение дня враг нанес 76 ударов по границе из разных видов вооружения. Под обстрелами были Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Краснопольская и Белопольская громады. Без жертв.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Вольнянск, Белогорье, Гуляйполе, Орехов, Красное, Малиновка, Дорожнянка, Щербаки, Железнодорожное, Степное, Приморское, Ольговское, Новоданиловка, Чаривне, Малые Щербаки, Каменское. Поступило 41 сообщение о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. Подробная информация о последствиях уточняется. За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории.

На Днепропетровщине россияне ночью обстреляли Никополь, Марганецкую и Червоногригорьевскую общины. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии. Больше всего пострадал Никополь. По нему ударили 30 российских снарядов. В городе изуродованы два десятка частных домов, два газопровода, электросети и 50 солнечных панелей. В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах повреждены несколько многоэтажек, газопровод и линия электропередач. Прошло без погибших и раненых.

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Харьковщина: россияне в течение суток наносили удары по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Купянского, Изюмского районов. Есть повреждения частных хозяйств, попадания в открытые территории. В Волчанске в результате обстрелов получил ранение 55-летний мужчина, госпитализирован, состояние пострадавшего среднее.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских захватчиков в районе Червонопоповки. На Купянском и Лиманском направлениях россияне осуществили обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки и Площанки. Оккупанты также нанесли авиаудар по Новоселовскому. За сутки по нашим позициям на линии соприкосновения враг нанес 57 артобстрелов. Все попытки штурма отбиты.

Донецкая область: тяжелая ситуация вблизи Бахмута и Угледара, постоянные обстрелы поселков Торское и Заречное Лиманской громады. Прошлой ночью - обстрелы г. Марьинка, г. Красногоровка, с. Георгиевка; населенных пунктов Торецкой (Нью-Йорк, Северное, Южное, Шумы, Магдалиновка, г. Железное) и Соледарской громад (Яковлевка, Бахмутское). Ночью - одиночные прилеты как по старой части Авдеевки, так и по центральной. Утром состоялся массированный артобстрел центральной части города. Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь. Сегодня утром - штурмовые действия противника на направлениях Красногоровки, Веселого, Промки, Водяного, Первомайского. За минувшие сутки в Донецкой области: один погибший и 4 раненых гражданских.

Херсонщина: обстановка в области сложная. По информации ГШ ВСУ, огневому поражению из артиллерии подверглись районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр, в частности, Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Тягинка, Качкаровка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Молодежное, Зеленовка и Днепровское. Российские захватчики обстреляли Херсон - повреждены электросети. Ремонтные бригады энергетиков сразу приступили к работе. Продолжаются работы по расчистке дорог на Херсонщине. Восстанавливаются работы базовых станций мобильной связи. Продолжается поэтапное восстановление газоснабжения в Большой Александровке, Малой Александровке, Новодмитровке и Высокополье. В целом газ восстановлен в 50 населенных пунктах из 86, которые имеют централизованное газоснабжение. Жителей освобожденных громад Херсонщины обеспечивают гуманитарной помощь.