Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Скадовском районе оккупанты прекратили доставку пенсий – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 18:10
украинские военные, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В оккупированном Скадовском районе Херсонщины работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам, оккупанты заставляют пожилых людей получать гражданство России для получения пенсий в отделениях почты.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство Российской Федерации".

"Оккупанты ограничивают права и свободы гражданских граждан на временно занятой территории Херсонской области. Так, под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок".

Детали: Противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление, и активно задействовать авиацию для поддержки наземных группировок.

В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах вдоль линии соприкосновения. В частности, снова ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон. Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районы Шевченко, Стрелечьей, Красного, Огирцево, Волчанска, Бочкового, Малой Волчьей, Двуречной и Богдановского на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Под огневое поражение танков и артиллерии попали районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Макеевка и Площанка на Луганщине и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий и пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Нескучного, Золотой Нивы и Пречистовки в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Его артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах более двадцати пяти населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Это, в частности, города Никополь Днепропетровской области и Херсон.

Враг продолжает нести потери на Донецком и Луганском направлениях. Известно, что лечебные учреждения города Донецк переполнены ранеными военнослужащими противника. Плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок, новых раненых не принимают. В Новопсковское территориальное медицинское объединение временно занятой территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов.

Темы: ГенштабоккупацияСкадовсквойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

По всей Украине пройдут аварийные отключения света – Укрэнерго

ПВО сбила более 60 российских ракет, летело более 70

Вместе с Кауфманом НАБУ в Одессе задержало Грановского

фотоНа территории Молдовы после обстрела РФ упала ракета

фото, обновлено от 14:13Во многих областях Украины раздавались взрывы и работала ПВО

Бизнесмена Кауфмана задержало НАБУ - источники

Все новости...
Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили около 550 захватчиков и 1 вражеский самолет
ВСУ отбили вражеские атаки возле 17 населенных пунктов – Генштаб
В Донецкой области Силы обороны сбили вражеский самолет – сводка Генштаба
Последние новости
19:40
По всей Украине пройдут аварийные отключения света – Укрэнерго
19:25
Путин подписал закон о запрете "пропаганды ЛГБТ": вводятся многотысячные штрафы
19:24
Премьер Эстонии: Начинать с Россией переговоры о мире сейчас опасно – и не только для Украины
19:23
Путин утвердил бюджет РФ на три года: треть расходов направят на войну
19:20
Кулеба: Чем больше военных преступлений совершает РФ, тем больше оружия должна получать Украина
19:15
фотоУкраинцы устроили акцию на премьере спектакля Кирилла Серебренникова
19:14
В Беларуси продлили срок проверки боеготовности армии – Генштаб ВСУ
19:12
Украинские пауербанки наступают: как в Винницкой области изготавливают станции для военных
19:06
В Одесской области есть попадания в гражданские дома, ранены два человека - ОВА
19:04
Минобороны РФ рассказало свою версию того, что произошло на аэродромах со стратегической авиацией
Все новости...