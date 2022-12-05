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Россия просит Израиль не мешать ей перебрасывать вооружение из Сирии в Украину – СМИ

Понедельник, 5 декабря 2022, 05:46
Россия просит Израиль не мешать ей перебрасывать вооружение из Сирии в Украину – СМИ
фото: Getty Images

Россия обратилась к Израилю с просьбой не вмешиваться и не препятствовать передаче ее "оборонного оборудования" из Сирии в Украину.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на слова израильского чиновника в эфире ТРК Kan-11

Детали: Издание отмечает, что хотя Израиль и Россия "уже давно координируют свои действия в сирийском воздушном пространстве во избежание любых столкновений, отношения стали напряженными после вторжения России в Украину в начале этого года".

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Также отмечается, что "Израиль нанес сотни ударов по Сирии с целью помешать Ирану создать там военный плацдарм и прекратить поставки современного оружия ливанской террористической группировке "Хезболла", которая является марионеткой Ирана".

В то же время Россия предоставила тысячи военных и военную технику своему союзнику Сирии, поскольку режим борется за подавление гражданской войны.

В октябре СМИ сообщили, что Россия сокращает свои силы в Сирии на фоне ограничений в поставках во время ее продолжающейся войны в Украине, включая отмену поставок Дамаску системы противовоздушной обороны С-300, которая была основной угрозой для операций ВВС Израиля в стране.

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Предоставляя гуманитарную помощь, Израиль придерживается строгой политики непредоставления военной помощи Украине после вторжения российских войск 24 февраля, включая системы, которые могут помочь ему перехватить российские ракетные атаки и атаки беспилотников.

Одной из главных причин такой политики является стратегическая потребность Израиля сохранить свободу операций в Сирии.

Однако в последнее время Иерусалим, похоже, стал более благосклонным к идее поставки оборонного оборудования, поскольку Иран поставляет Кремлю ударные беспилотники.

Непонятно, изменит ли курс на войну вероятный новый премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Темы: РосcияИзраильСирияоружие
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