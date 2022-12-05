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Расселяла россиян: в Снигиревке задержали пособницу оккупантов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 10:35
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО СБУ

Служба безопасности задержала жительницу освобожденной Снигиревки Николаевской области, которая заняла должность "завхоза" во время российской оккупации города и помогала захватчикам заселяться в дома людей, которые выехали из города. 

Источник: пресс-служба СБУ 

Детали: По информации СБУ, женщина поддержала российских оккупантов еще в начале полномасштабного вторжения. Она вступила в ряды оккупационной администрации, где ее назначили руководителем "отдела жилищно-коммунального хозяйства". На этой "должности" коллаборантка осуществляла учет местного жилого фонда, прежде всего его техническое состояние и бытовые условия.

Таким образом она определяла пригодность зданий к "расквартированию" оккупантов. Также она контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, которые враг использовал для базирования собственных подразделений. Среди таких объектов были жилые дома местных жителей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию.

После освобождения района коллаборантка пыталась "залечь на дно". Однако сотрудники СБУ ее задержали. Женщине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей. Жительнице Снигиревки грозит до 10 лет заключения.

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Темы: СБУНиколаевская областьжильеоккупация
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