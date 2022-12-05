Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Расселяла россиян: в Снигиревке задержали пособницу оккупантов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 09:35
Расселяла россиян: в Снигиревке задержали пособницу оккупантов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО СБУ

Служба безопасности задержала жительницу освобожденной Снигиревки Николаевской области, которая заняла должность "завхоза" во время российской оккупации города и помогала захватчикам заселяться в дома людей, которые выехали из города. 

Источник: пресс-служба СБУ 

Детали: По информации СБУ, женщина поддержала российских оккупантов еще в начале полномасштабного вторжения. Она вступила в ряды оккупационной администрации, где ее назначили руководителем "отдела жилищно-коммунального хозяйства". На этой "должности" коллаборантка осуществляла учет местного жилого фонда, прежде всего его техническое состояние и бытовые условия.

Реклама:

Таким образом она определяла пригодность зданий к "расквартированию" оккупантов. Также она контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, которые враг использовал для базирования собственных подразделений. Среди таких объектов были жилые дома местных жителей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию.

После освобождения района коллаборантка пыталась "залечь на дно". Однако сотрудники СБУ ее задержали. Женщине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей. Жительнице Снигиревки грозит до 10 лет заключения.

Темы: СБУНиколаевская областьжильеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СБУ
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: