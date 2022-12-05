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Розселяла росіян: у Снігурівці затримали поплічницю окупантів

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 10:35
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО СБУ

Служба безпеки затримала жительку звільненої Снігурівки Миколаївської області, яка обійняла посаду "завгоспа" під час російської окупації та домогала загарбникам селитися у будинки людей, які виїхали з міста. 

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: За інформацією СБУ, жінка підтримала російських окупантів ще на початку повномасштабного вторгнення. Вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили керівником "отдела жилищно-коммунального хозяйства". На цій "посаді" колаборантка здійснювала облік місцевого житлового фонду, насамперед його технічний стан і побутові умови.

Таким чином вона визначала придатність будівель до "розквартирування" окупантів. Також вона контролювала кошторис витрат на відновлення інфраструктурних споруд, які ворог використовував для базування власних підрозділів. Серед таких об’єктів були житлові будинки місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Після звільнення району колаборантка намагалась "залягти на дно". Однак співробітники СБУ її затримали. Жінці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Жительці Снігурівки загрожує до 10 років ув’язнення.

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Теми: СБУМиколаївська областьжитлоокупація
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