Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Херсоне задержан экс-руководитель банка РФ, помогавший Сальдо вводить "рублевую зону"

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 12:47
фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного "высокопоставленного" пособника врага в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Херсонщины

Детали: Спецслужба сообщает, что злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", который открывал свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.

Именно через это российское "финучреждение" гауляйтер захваченной части Херсонщины Владимир Сальдо пытался открыть в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора.

Таким образом россияне планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет РФ, отмечают в СБУ.

Большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины.

Для реализации проекта агрессор планировал использовать "опыт" создания разветвленной сети российского "расчетного банка" в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

ВИДЕО ДНЯ

Установлено, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший работник местного банка.

В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения.

Свое "рабочее место" обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка.

Находясь на "должности", вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть прибыли в пользу оккупационной администрации.

После освобождения Херсона злоумышленник попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

 

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Суд арестовал подозреваемого без права на залог.

Темы: СБУХерсонколлаборационизм
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

У России запасов ракет еще на несколько масштабных атак – Буданов

Украина вернула из плена 60 военных, среди которых защитники Мариуполя - ОП

Зеленский приехал на Донбасс и записал оттуда поздравление для ВСУ

видео Не Курском единым: в Брянской области дроны атаковали комбинат "Слава" – росСМИ

Латвия аннулировала лицензию канала "Дождь"

видеоВ российском Курске – пожар на аэродроме, власти говорят: это атака беспилотника

Все новости...
СБУ
СБУ пришла к УПЦ МП на Полтавщине: ищут "русский мир"
Расселяла россиян: в Снигиревке задержали пособницу оккупантов
СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции
Последние новости
14:02
В Мелитополе подорвали коллаборанта-соратника Кивы
14:00
У России запасов ракет еще на несколько масштабных атак – Буданов
13:58
РФ может производить крылатые ракеты, несмотря на санкции: появились новые доказательства
13:53
Украина вернула из плена 60 военных, среди которых защитники Мариуполя - ОП
13:50
Россия хочет запретить своим компаниям продавать нефть по ценовому потолку
13:46
Беларусь использует мигрантов для разведки на границе с Украиной
13:44
Жителям Одесской области планируют возобновить электроснабжение до конца дня – Галущенко
13:42
Карта воздушных тревог, Арестович и генератор: что украинцы чаще всего гуглили в 2022 году
13:30
РФ будет продавать Пакистану нефть, бензин и дизтопливо со скидкой
13:26
Подстрелил полицейского: В Ростовской области РФ ловят возможного дезертира с пулеметом
Все новости...