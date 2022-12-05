В Херсоне задержан экс-руководитель банка РФ, помогавший Сальдо вводить "рублевую зону"
Служба безопасности Украины разоблачила еще одного "высокопоставленного" пособника врага в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.
Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Херсонщины
Детали: Спецслужба сообщает, что злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", который открывал свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.
Именно через это российское "финучреждение" гауляйтер захваченной части Херсонщины Владимир Сальдо пытался открыть в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора.
Таким образом россияне планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет РФ, отмечают в СБУ.
Большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины.
Для реализации проекта агрессор планировал использовать "опыт" создания разветвленной сети российского "расчетного банка" в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.
Установлено, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший работник местного банка.
В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения.
Свое "рабочее место" обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка.
Находясь на "должности", вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть прибыли в пользу оккупационной администрации.
После освобождения Херсона злоумышленник попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц.
Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в пособничестве государству-агрессору.
Суд арестовал подозреваемого без права на залог.