В Херсоне задержан экс-руководитель банка РФ, помогавший Сальдо вводить "рублевую зону"

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного "высокопоставленного" пособника врага в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Херсонщины

Детали: Спецслужба сообщает, что злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", который открывал свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.

Именно через это российское "финучреждение" гауляйтер захваченной части Херсонщины Владимир Сальдо пытался открыть в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора.

Таким образом россияне планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет РФ, отмечают в СБУ.

Большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины.

Для реализации проекта агрессор планировал использовать "опыт" создания разветвленной сети российского "расчетного банка" в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

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Установлено, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший работник местного банка.

В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения.

Свое "рабочее место" обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка.

Находясь на "должности", вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть прибыли в пользу оккупационной администрации.

После освобождения Херсона злоумышленник попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Суд арестовал подозреваемого без права на залог.