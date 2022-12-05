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За последнюю неделю истребители НАТО в Балтии поднимали четыре раза из-за авиации РФ

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 17:17

В течение прошлой недели истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии совершили четыре вылета для выявления и сопровождения самолетов, нарушающих правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом в понедельник объявило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

29 ноября истребители НАТО совершили вылет для сопровождения самолета Ан-26 из Калининградской области на материковую часть России, который выполнял полет в международном воздушном пространстве.

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В следующий раз, 1 декабря, истребители Альянса были подняты в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, который совершал полет в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область. Самолет совершал полет без включенного радиолокационного ретранслятора и без плана полета.

В тот же день самолеты НАТО сопровождали российский Ан-26, который совершал полет в международном воздушном пространстве с материковой части РФ в Калининградскую область без включенного радиолокационного ретранслятора и без плана полета.

Через день авиация НАТО сопровождала российский Ил-20, который возвращался в Калининградскую область РФ также без включенного радиолокационного ретранслятора и без плана полета.

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А 3 декабря истребители Альянса сопровождали два самолета РФ - Су-27П и Ан-26, которые летели с материковой части РФ в Калининградскую область. Оба судна выполняли полеты без включенного радиолокационного ретранслятора и без плана полета.

Истребители НАТО, базирующиеся в странах Балтии, регулярно сопровождают российские самолеты, которые путешествуют в эксклав.

Напомним, на прошлой неделе Франция присоединилась к миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, впервые разместив в Литве свои самые мощные истребители Rafale.

Темы: НАТОРосcияавиа
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