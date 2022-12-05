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За останній тиждень винищувачі НАТО в Балтії піднімали чотири рази через авіацію РФ

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 17:17

Протягом минулого тижня винищувачі повітряної поліції НАТО в країнах Балтії здійснили чотири вильоти для виявлення та супроводу літаків, що порушують правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це в понеділок оголосило міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

29 листопада винищувачі НАТО здійснили виліт для супроводу літака Ан-26 з Калінінградської області на материкову частину Росії, який виконував політ у міжнародному повітряному просторі.

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Наступного разу, 1 грудня, винищувачі Альянсу були підняті в повітря для супроводу російського літака Іл-20, який здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії до Калінінградської області. Літак здійснював політ без увімкненого радіолокаційного ретранслятора та без плану польоту.

Того ж дня літаки НАТО супроводжували російський Ан-26, який здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з материкової частини РФ до Калінінградської області без увімкненого радіолокаційного ретранслятора та без плану польоту.

Через день авіація НАТО супроводжувала російський Іл-20, який повертався до Калінінградської області РФ також без увімкненого радіолокаційного ретранслятора й без плану польоту.

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А 3 грудня винищувачі Альянсу супроводжували два літаки РФ – Су-27П та Ан-26, які летіли з материкової частини РФ до Калінінградської області. Обидва судна виконували польоти без увімкненого радіолокаційного ретранслятора та без плану польоту.

Винищувачі НАТО, що базуються в країнах Балтії, регулярно супроводжують російські літаки, які подорожують до ексклаву.

Нагадаємо, минулого тижня Франція приєдналась до місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, вперше розмістивши у Литві свої найпотужніші винищувачі Rafale.

Теми: НАТОРосіяавіа
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