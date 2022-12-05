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В Молдове все же избежали отключений потребителей из-за ударов России по Украине

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 22:29

В Молдове 5 декабря обошлось без отключений потребителей от электроснабжения, несмотря на первоначальные сообщения о проблемах в системе из-за ракетных ударов России по украинским объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

К вечеру государственное предприятие Moldelectrica сообщило, что угроза перебоев с электроснабжением миновала и на этот раз обошлось без отключений.

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Около 14:30 на некоторых узлах упало напряжение, но впоследствии ситуация нормализовалась. "Резерв мощности в молдавской энергосистеме помог избежать падения частоты сети и отключения потребителей", - отметили в компании. 

Также во время ракетной атаки РФ по Украине днем 5 декабря на приграничной с Украиной территории Молдовы упала ракета, не вызвав жертв и разрушений. На месте работают специальные службы. 

Напомним, после ракетных атак 15 и 23 ноября часть Молдовы, энергосистема которой связана с украинской, на некоторое время осталась без электроснабжения. 

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Темы: МолдоваэлектроэнергиявойнаРосcия
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