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Черногория выделила Украине 11% своего военного бюджета

"Украинская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 01:05
Черногория выделила Украине 11% своего военного бюджета
ФЛАГ ЧЕРНОГОРИИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Правительство Черногории приняло решение о выделении Украине 11% собственного военного бюджета.

Источник: Радио Свобода

Детали: Постановление о предоставлении Украине помощи в размере 11% военного бюджета страны власти Черногории приняли по случаю подписания декларации о евроатлантической перспективе Украины.

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Что этому предшествовало: 5 декабря Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее евроатлантической перспективы.

Темы: УкраинаЧерногориявойна
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