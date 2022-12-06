Черногория выделила Украине 11% своего военного бюджета
Вторник, 6 декабря 2022, 01:05
Правительство Черногории приняло решение о выделении Украине 11% собственного военного бюджета.
Источник: Радио Свобода
Детали: Постановление о предоставлении Украине помощи в размере 11% военного бюджета страны власти Черногории приняли по случаю подписания декларации о евроатлантической перспективе Украины.
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Что этому предшествовало: 5 декабря Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее евроатлантической перспективы.