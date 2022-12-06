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Кулеба призвал Берлин снять табу на поставку Украине танков Leopard 2

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 13:43

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и прежде передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, пишет "Европейская правда".

Кулеба выразил благодарность Германии за решение усилить противовоздушную оборону Украины и передать дополнительно семь зенитных установок Gepard. Он вспомнил о видео ее эффективной работы против российских ракет и сказал, что отправил это видео немецкой коллеге со словами благодарности.

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В то же время, по словам министра, украинские дипломаты продолжают прилагать усилия в переговорах с немецкой стороной о передаче Украине танков Leopard 2 и системы ПВО Patriot.

"Немецкая сторона уже продемонстрировала лидерство в поставках систем противоракетной обороны Iris-T и другого важного вооружения. Мы рассчитываем на лидерство и в передаче Patriot, танков Leopard 2 и БМП Marder. Не может быть никаких табу в вопросах помощи Украине оружием для защиты всей Европы от вооруженной агрессии РФ", - заявил Кулеба.

Он также в очередной раз призвал партнеров усилить военную поддержку Украины.

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"Особенно критичным является сегодня помочь Украине защититься от российских ракетных обстрелов. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время закрыть небо над Украиной, сделать это с помощью систем ПВО, которые должны поступить в Украину в достаточном количестве", - заявил Кулеба.

Темы: Кулеба ДмитрийГерманияУкраинаоружие
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