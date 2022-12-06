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В МИД РФ говорят, что якобы готовы говорить о гарантиях безопасности для России

Вторник, 6 декабря 2022, 18:38
Фото: РИА Новости

В России заявляют, что готовы вернуться к диалогу о гарантиях безопасности для России, но сами вроде бы просить о нем не будут.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова

Прямая речь Рябкова: "Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме вернемся. Но как и в ситуации с диалогом по стратстабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не гонимся и ни о чем никого не просим.

Люди должны сделать выводы из происходящего собственные. И когда они подтвердят, что они к какому-то более здравому и сбалансированному с точки зрения интересов диалогу готовы, тогда за нами дело не станет…".

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Предыстория:

  • Ранее президент Франции Еммануель Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.
  • В МИД Польши критически отнеслись к заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, что новая архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для РФ.
  • Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто также не поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что гарантией безопасности для России можно считать то, что европейская судебная система является гуманной - приговор в Гааге не предусматривает смертной казни.

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Темы: Росcияармиявойна
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