Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

7 декабря в Одессе не будет работать электротранспорт – ОВА

"Украинская правда"Среда, 7 декабря 2022, 05:52
7 декабря в Одессе не будет работать электротранспорт – ОВА
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGE

Из-за отсутствия света 7 декабря в Одессе не будет работать электротранспорт.

Источник: представитель Одесской ОГА Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь: "Одесса. Городской электротранспорт сегодня работать не будет из-за отсутствия электроэнергии".

Реклама:

Что этому предшествовало: Вечером 6 декабря в Одесской ОГА сообщили, что после ракетного обстрела, устроенного Россией 5 декабря, водоснабжение и водоотведение в Одессе восстановлено в полном объеме, около 90% горожан уже обеспечены теплом.

Темы: Одессаэлектроэнергияракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Одесса
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
В Одессе раздаются взрывы: работает ПВО
В сторону Одессы летят вражеские беспилотники
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: