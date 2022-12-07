7 декабря в Одессе не будет работать электротранспорт – ОВА

Из-за отсутствия света 7 декабря в Одессе не будет работать электротранспорт.

Источник: представитель Одесской ОГА Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь: "Одесса. Городской электротранспорт сегодня работать не будет из-за отсутствия электроэнергии".

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Что этому предшествовало: Вечером 6 декабря в Одесской ОГА сообщили, что после ракетного обстрела, устроенного Россией 5 декабря, водоснабжение и водоотведение в Одессе восстановлено в полном объеме, около 90% горожан уже обеспечены теплом.