7 грудня в Одесі не буде працювати електротранспорт – ОВА
Середа, 7 грудня 2022, 06:52
Через відсутність світла 7 грудня в Одесі не працюватиме електротранспорт.
Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram
Пряма мова: "Одеса. Міський електротранспорт сьогодні працювати не буде через відсутність електроенергії".
Що цьому передувало: Ввечері 6 грудня в Одеській ОВА повідомили, що після ракетного обстрілу, влаштованого Росією 5 грудня, водопостачання і водовідведення в Одесі відновлено в повному обсязі, близько 90% городян уже забезпечені теплом.
ВІДЕО ДНЯ