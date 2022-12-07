7 грудня в Одесі не буде працювати електротранспорт – ОВА

Через відсутність світла 7 грудня в Одесі не працюватиме електротранспорт.

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова: "Одеса. Міський електротранспорт сьогодні працювати не буде через відсутність електроенергії".

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Що цьому передувало: Ввечері 6 грудня в Одеській ОВА повідомили, що після ракетного обстрілу, влаштованого Росією 5 грудня, водопостачання і водовідведення в Одесі відновлено в повному обсязі, близько 90% городян уже забезпечені теплом.