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Генштаб рассказал, какое вооружение получил от Германии

Валентина РоманенкоСреда, 7 декабря 2022, 13:25
иллюстративное фото из FB Генштаба

Бундесвер предоставит Украине 16 бронированных мостоукладчиков Biber и пять инженерных машин разграждения (ИМР) Dachs.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Как следует из сообщения, речь об этом шла на седьмом заседании в формате Рамштайн в ноябре.

Сообщается, что уже поставлено 17 мостоукладочных систем.

Киеву также передали комплексный пакет помощи на зимний период с генераторными установками, полевыми обогревателями, палатками, одеждой и пайками на сумму около 11 миллионов евро.

Отмечается, что украинские военные также уже получили 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II с комплектами запасных частей и боеприпасов.

Для усиления противовоздушной обороны Германия передала систему ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ней. Кроме этого, комплексы борьбы с беспилотниками. Вместе с зенитными САУ Gepard эта техника помогает сделать небо над Украиной безопасным.

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Отмечается, что правительство Германии поддерживает украинских военных в тесной координации со своими партнерами и союзниками.

Темы: ГенштабГерманияоружиевойна
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