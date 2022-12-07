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Нацгвардейцам удалось сбить крылатую ракету из пулеметов и автоматов

Валентина РоманенкоСреда, 7 декабря 2022, 13:32
Нацгвардейцам удалось сбить крылатую ракету из пулеметов и автоматов
фото НГУ

Во время массированного ракетного обстрела Россией территории Украины 5 декабря бойцы Нацгвардии сбили крылатую ракету Х-101 из стрелкового оружия.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Редкосный случай произошел при дневном свете, ракета шла на низкой высоте.

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Мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады сбила Х-101 из крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов, не дав ей достичь своей цели.

 
 

Справочно: Огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности для сбивания ракет и дронов-камикадзе.

В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО, это позволяет увеличивать результат сбивания воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни украинских граждан.

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Темы: НацгвардияПВОвойна
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