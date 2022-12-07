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В Германии прокомментировали взрывы в РФ: Украина имеет право на самооборону

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 16:47

Комментируя недавние удары по военным объектам в России, представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт отметил, что Украина имеет право защищать себя не только на собственной территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Во время пресс-конференции в среду в Берлине Гебештрайт отметил, что Украина подвергается атакам со стороны России уже более девяти месяцев.

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"Украина имеет право на самооборону, которое вытекает из статьи 51 Устава ООН. Украина не обязана ограничивать оборонительные усилия собственной территорией", - добавил он.

Напомним, в понедельник российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе Энгельс в Саратовской области и на аэродроме Дягилево под Рязанью. Самолеты на этих базах участвуют в ядерном сдерживании России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине.

Пораженные авиабазы расположены гораздо глубже на территории России, чем предыдущие подобные взрывы: Энгельс расположен более чем в 600 км от территории, контролируемой Украиной.

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Комментируя взрывы на российских авиабазах, в США заявили,  что не предоставляли Украине вооружение, которое позволяло бы осуществлять удары по территории России, а также не поощряли Киев прибегать к таким действиям.

Россия обвинила в ударах Украину и официально сообщила о незначительных повреждениях двух самолетов и гибели трех российских военнослужащих. Украина не подтверждала причастности к взрывам.

Темы: ГерманияРосcияУкраинавойна
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