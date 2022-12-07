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В Германии прокомментировали взрывы в РФ: Украина имеет право на самооборону

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 17:47

Комментируя недавние удары по военным объектам в России, представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт отметил, что Украина имеет право защищать себя не только на собственной территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Во время пресс-конференции в среду в Берлине Гебештрайт отметил, что Украина подвергается атакам со стороны России уже более девяти месяцев.

"Украина имеет право на самооборону, которое вытекает из статьи 51 Устава ООН. Украина не обязана ограничивать оборонительные усилия собственной территорией", - добавил он.

Напомним, в понедельник российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе Энгельс в Саратовской области и на аэродроме Дягилево под Рязанью. Самолеты на этих базах участвуют в ядерном сдерживании России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине.

Пораженные авиабазы расположены гораздо глубже на территории России, чем предыдущие подобные взрывы: Энгельс расположен более чем в 600 км от территории, контролируемой Украиной.

Комментируя взрывы на российских авиабазах, в США заявили,  что не предоставляли Украине вооружение, которое позволяло бы осуществлять удары по территории России, а также не поощряли Киев прибегать к таким действиям.

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Россия обвинила в ударах Украину и официально сообщила о незначительных повреждениях двух самолетов и гибели трех российских военнослужащих. Украина не подтверждала причастности к взрывам.

Темы: ГерманияРосcияУкраинавойна
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