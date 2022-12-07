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Губернатор Белгородской области РФ сообщил о сбитых ракетах

Елена РощинаСреда, 7 декабря 2022, 20:56
Кулешовка на карте

Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков утверждает, что российские силы противовоздушной обороны вечером 7 декабря сбили ракеты над одним из сел области.

Источник: Telegram-канал Настоящий Гладков

Прямая речь Гладкова: "Наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. По предварительной информации пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи".

Детали: Губернатор сообщил, что все оперативные и аварийные службы выехали на место "для устранения последствий".

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Темы: РосcияПВОоружие
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