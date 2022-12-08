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За ночь оккупанты выпустили по Днепропетровщине более 70 снарядов - облсовет

Станислав ПогориловЧетверг, 8 декабря 2022, 08:08
Иллюстративное фото ГСЧС на Днепропетровщине

Оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровскую область - по Никопольщине захватчики выпустили более 70 снарядов.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лукашука: "13 часов воздушной тревоги из-за угрозы обстрелов. 7 вражеских атак в течение ночи. Такой была сегодняшняя ночь на Никопольщине".

Детали: По его словам, россияне били по району из тяжелой артиллерии и РСЗО, выпустили по самому Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской общинам более 70 снарядов.

Пострадавших и существенных разрушений нет. Обследование территорий обстрела продолжается.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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