Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За ночь оккупанты выпустили по Днепропетровщине более 70 снарядов - облсовет

Станислав ПогориловЧетверг, 8 декабря 2022, 07:08
За ночь оккупанты выпустили по Днепропетровщине более 70 снарядов - облсовет
Иллюстративное фото ГСЧС на Днепропетровщине

Оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровскую область - по Никопольщине захватчики выпустили более 70 снарядов.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лукашука: "13 часов воздушной тревоги из-за угрозы обстрелов. 7 вражеских атак в течение ночи. Такой была сегодняшняя ночь на Никопольщине".

Реклама:

Детали: По его словам, россияне били по району из тяжелой артиллерии и РСЗО, выпустили по самому Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской общинам более 70 снарядов.

Пострадавших и существенных разрушений нет. Обследование территорий обстрела продолжается.

Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: