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СБУ проводит обыски в монастырях и скиту УПЦ МП на Житомирщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 11:29
СБУ проводит обыски в монастырях и скиту УПЦ МП на Житомирщине
фото СБУ

В Житомирской области продолжаются контрразведывательные мероприятия СБУ на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области

Детали: Сообщается, что на этот раз мероприятия проводятся в Коростенском районе на территории и в помещениях:

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- Чоповицкого Афонской иконы Божией матери женского ставропигиального монастыря;

- Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;

- Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

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Традиционно мероприятия по безопасности проводят сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией при непосредственном участии представителей церкви.

Их цель - выявление и противодействие подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде нашего государства.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства и во исполнение соответствующего поручения Совета национальной безопасности и обороны Украины, отмечают в спецслужбе.

Темы: СБУцерковь
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