Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ проводит обыски в монастырях и скиту УПЦ МП на Житомирщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 12:29
фото СБУ

В Житомирской области продолжаются контрразведывательные мероприятия СБУ на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области

Детали: Сообщается, что на этот раз мероприятия проводятся в Коростенском районе на территории и в помещениях:

- Чоповицкого Афонской иконы Божией матери женского ставропигиального монастыря;

- Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;

- Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

Традиционно мероприятия по безопасности проводят сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией при непосредственном участии представителей церкви.

ВИДЕО ДНЯ

Их цель - выявление и противодействие подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде нашего государства.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства и во исполнение соответствующего поручения Совета национальной безопасности и обороны Украины, отмечают в спецслужбе.

Темы: СБУцерковь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Российского оппозиционера Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за "фейки" против армии РФ

В Германии словом года выбрали фразу Шольца о войне в Украине

Племянник Кадырова приехал на юг Украины: будет "смотрящим" – мэр Мелитополя

фото"Русский мир" и убежища для ДРГ: правоохранители проверяют собор УПЦ МП под Киевом

фотоЗадержанная в рамках санкций яхта российского миллиардера исчезла из порта в Италии

СБУ объявила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП

Все новости...
СБУ
Задержан агент РФ, который "охотился" за украинскими комплексами "Нептун" - СБУ
Экс-сотрудник спецслужбы помогал оккупантам создать аналог ФСБ РФ в Херсоне: задержан
СБУ взялась за УПЦ МП еще в трех областях
Последние новости
15:34
В Украине запустили бесплатный онлайн-курс о безопасном образовании для учителей и родителей
15:22
Германия еще не решила, давать ли Украине танки Leopard 2
15:03
"Хочет быть в тренде": Лукашенко возмутился заявлением Меркель в поддержку Украины
15:00
До 4 тысяч за елку: какие штрафы действуют за незаконную вырубку леса
14:51
Центробанк РФ заявил, что открыл отделения на оккупированных территориях Украины
14:30
Сменил столичную сцену на полигон: как профессиональный актер стал нацгвардейцем после вторжения РФ
14:21
Российского оппозиционера Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за "фейки" против армии РФ
14:17
Бэнкси присвоили звание почетного гражданина Ирпеня
14:11
Украинская драма о Донбассе попала в лонглист премии "Оскар"
14:03
видеоВ России горит комбинат, выпускающий шины для военной техники
Все новости...