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Краденые иконы, паспорта РФ, флаг "новороссии": СБУ показала, что нашла у УПЦ МП

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 14:50

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что на территории епархий правоохранители обнаружили российские паспорта, прокремлевскую литературу, "документы" оккупационных администраций и флаги террористических организаций "Л/ДНР".

Кроме того, установлено, что во время захвата Херсона местный архимандрит - настоятель Успенского собора присутствовал в кремлевском зале во время объявления аннексии четырех украинских регионов.

За несколько дней до освобождения города священник в сопровождении российских захватчиков бежал во временно оккупированные районы юга Украины.

На территории собора сотрудники СБУ обнаружили коллекцию икон, похищенных россиянами из дома почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона.

 

В результате дальнейшего осмотра церковных помещений, найдены пропуска, выписанные на имя "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" и российские паспорта местных священников. Причем они получили их в этом году, во время оккупации Херсона.

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По разоблаченным фактам начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области, обнаружен флаг так называемой "новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов.

 

А на территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачены бывшие уголовники, которые поддерживают связь с абонентами РФ. Сейчас эти контакты проверяет СБУ.

В еще одном монастыре Житомирщины обнаружили человека, который с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропавший.

При осмотре помещений Свято-Николаевского Милецкого монастыря найдены тексты молитв за страну-агрессора и российские "учебники", в которых восхваляют кремлевский режим.

Сейчас все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

Дословно: "Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины".

Темы: СБУцерковь
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