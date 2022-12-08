Неубранный гололед остановил движение техники РФ в Мариуполе – советник мэра

Скрин из видео в Telegram Андрющенко

В оккупированном Мариуполе почти полностью остановлено движение военного транспорта из-за гололеда, который назначенная Россией "власть" не убрала.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Движение военного транспорта почти полностью парализовано. Одиночные топливозаправщики пытаются прорваться через ледяной город в направлении Запорожья. Все остальное – в состоянии коллапса".

Реклама:

Детали: Кроме топливозаправщиков, от гололеда страдают грузовики и микроавтобусы.