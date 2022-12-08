Неубранный гололед остановил движение техники РФ в Мариуполе – советник мэра
Четверг, 8 декабря 2022, 15:31
В оккупированном Мариуполе почти полностью остановлено движение военного транспорта из-за гололеда, который назначенная Россией "власть" не убрала.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "Движение военного транспорта почти полностью парализовано. Одиночные топливозаправщики пытаются прорваться через ледяной город в направлении Запорожья. Все остальное – в состоянии коллапса".
Детали: Кроме топливозаправщиков, от гололеда страдают грузовики и микроавтобусы.
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