В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, включая бульвар Дружбы Народов

Киевский городской совет в четверг утвердил переименование 32 улиц, переулков и бульваров в столице.

Источник: сообщение на сайте мэра Виталия Кличко

Дословно: "Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 32 улицы, переулки и бульвары, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов на бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского".

Детали: Кличко отметил, что в столице уже переименовали 237 городских объектов. В ноябре Киевсовет дерусифицировал 12 улиц столицы.

В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц. В начале сентября - также около 40 улиц. В частности, и улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.

В четверг поддержали такой список переименований.

ВИДЕО ДНЯ

В Голосеевском районе:

улицу Холмогорскую - на улицу Владимира Самийленко;

переулок Василия Жуковского - на переулок Леопольда Ященко;

улицу Маршала Говорова - на улицу Генерала Момота.

В Дарницком районе:

переулок Энгельса - на переулок Богдана-Игоря Антонича;

переулок Тургенева - на переулок Александра Барвинского;

улицу Энгельса - на улицу Афанасия Сластиона.

В Деснянском районе:

улицу Кутузова - на улицу Ивана Кожедуба;

улицу Суворова - на улицу Сергея Котенко;

улицу Академика Курчатова - на улицу Ореста Левицкого.

В Печерском районе:

улицу Николая Раевского - на улицу Павла Загребельного;

бульвар Дружбы Народов - на бульвар Николая Михновского.

В Подольском районе:

переулок Одоевского - на переулок Александра Воинова;

улицу Достоевского - на улицу Энди Уорхола;

улицу Орскую - на улицу Василия Мовы.

В Святошинском районе:

улицу Пришвина - на улицу Ивана Труша;

улицу Михаила Светлова - на улицу Александра Дорошкевича;

улицу Василия Алексухина - на улицу Степана Чобану;

улицу Генерала Авдеенко - на улицу Геннадия Матуляка;

улицу Генерала Потапова - на улицу Василия Доманицкого;

улицу Яснополянскую - на улицу Клима Чурюмова;

улицу Семьи Сосниных - на улицу Ивана Дзюбы.

В Соломенском районе:

улицу Ульяны Громовой - на улицу Екатерины Ступницкой;

улицу Юлиуса Фучика - на улицу Карела Чапека;

улицу Зои Космодемьянской - на улицу Софии Галечко;

улицу Металлистов - на улицу Михаила Брайчевского;

улицу Качалова - на улицу Владимира Качалы.

В Шевченковском районе: