В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, включая бульвар Дружбы Народов
В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, включая бульвар Дружбы Народов
Киевский городской совет в четверг утвердил переименование 32 улиц, переулков и бульваров в столице.
Источник: сообщение на сайте мэра Виталия Кличко
Дословно: "Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 32 улицы, переулки и бульвары, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов на бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского".
Детали: Кличко отметил, что в столице уже переименовали 237 городских объектов. В ноябре Киевсовет дерусифицировал 12 улиц столицы.
В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц. В начале сентября - также около 40 улиц. В частности, и улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.
В четверг поддержали такой список переименований.
В Голосеевском районе:
- улицу Холмогорскую - на улицу Владимира Самийленко;
- переулок Василия Жуковского - на переулок Леопольда Ященко;
- улицу Маршала Говорова - на улицу Генерала Момота.
В Дарницком районе:
- переулок Энгельса - на переулок Богдана-Игоря Антонича;
- переулок Тургенева - на переулок Александра Барвинского;
- улицу Энгельса - на улицу Афанасия Сластиона.
В Деснянском районе:
- улицу Кутузова - на улицу Ивана Кожедуба;
- улицу Суворова - на улицу Сергея Котенко;
- улицу Академика Курчатова - на улицу Ореста Левицкого.
В Печерском районе:
- улицу Николая Раевского - на улицу Павла Загребельного;
- бульвар Дружбы Народов - на бульвар Николая Михновского.
В Подольском районе:
- переулок Одоевского - на переулок Александра Воинова;
- улицу Достоевского - на улицу Энди Уорхола;
- улицу Орскую - на улицу Василия Мовы.
В Святошинском районе:
- улицу Пришвина - на улицу Ивана Труша;
- улицу Михаила Светлова - на улицу Александра Дорошкевича;
- улицу Василия Алексухина - на улицу Степана Чобану;
- улицу Генерала Авдеенко - на улицу Геннадия Матуляка;
- улицу Генерала Потапова - на улицу Василия Доманицкого;
- улицу Яснополянскую - на улицу Клима Чурюмова;
- улицу Семьи Сосниных - на улицу Ивана Дзюбы.
В Соломенском районе:
- улицу Ульяны Громовой - на улицу Екатерины Ступницкой;
- улицу Юлиуса Фучика - на улицу Карела Чапека;
- улицу Зои Космодемьянской - на улицу Софии Галечко;
- улицу Металлистов - на улицу Михаила Брайчевского;
- улицу Качалова - на улицу Владимира Качалы.
В Шевченковском районе:
- улицу Тешебаева - на улицу Александра Брынжалы;
- улицу Толбухина - на улицу Василия Данилевича;
- переулок Крыловского - на переулок Архитектора Ивана Зарудного;
- переулок Толбухина - на переулок Михаила Ялового;
- улицу Академика Грекова - на улицу Семьи Глаголевых;
- улицу Кирпоноса - на улицу Всеволода Петрива.