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В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, включая бульвар Дружбы Народов

Александр ШумилинЧетверг, 8 декабря 2022, 16:38

В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, включая бульвар Дружбы Народов

Киевский городской совет в четверг утвердил переименование 32 улиц, переулков и бульваров в столице.

Источник: сообщение на сайте мэра Виталия Кличко

Дословно: "Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 32 улицы, переулки и бульвары, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов на бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского".

Детали: Кличко отметил, что в столице уже переименовали 237 городских объектов. В ноябре Киевсовет дерусифицировал 12 улиц столицы.

В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц. В начале сентября - также около 40 улиц. В частности, и улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.

В четверг поддержали такой список переименований.

ВИДЕО ДНЯ

В Голосеевском районе:

  • улицу Холмогорскую - на улицу Владимира Самийленко;
  • переулок Василия Жуковского - на переулок Леопольда Ященко;
  • улицу Маршала Говорова - на улицу Генерала Момота.

В Дарницком районе:

  • переулок Энгельса - на переулок Богдана-Игоря Антонича;
  • переулок Тургенева - на переулок Александра Барвинского;
  • улицу Энгельса - на улицу Афанасия Сластиона.

В Деснянском районе:

  • улицу Кутузова - на улицу Ивана Кожедуба;
  • улицу Суворова - на улицу Сергея Котенко;
  • улицу Академика Курчатова - на улицу Ореста Левицкого.

В Печерском районе:

  • улицу Николая Раевского - на улицу Павла Загребельного;
  • бульвар Дружбы Народов - на бульвар Николая Михновского.

В Подольском районе:

  • переулок Одоевского - на переулок Александра Воинова;
  • улицу Достоевского - на улицу Энди Уорхола;
  • улицу Орскую - на улицу Василия Мовы.

В Святошинском районе:

  • улицу Пришвина - на улицу Ивана Труша;
  • улицу Михаила Светлова - на улицу Александра Дорошкевича;
  • улицу Василия Алексухина - на улицу Степана Чобану;
  • улицу Генерала Авдеенко - на улицу Геннадия Матуляка;
  • улицу Генерала Потапова - на улицу Василия Доманицкого;
  • улицу Яснополянскую - на улицу Клима Чурюмова;
  • улицу Семьи Сосниных - на улицу Ивана Дзюбы.

В Соломенском районе:

  • улицу Ульяны Громовой - на улицу Екатерины Ступницкой;
  • улицу Юлиуса Фучика - на улицу Карела Чапека;
  • улицу Зои Космодемьянской - на улицу Софии Галечко;
  • улицу Металлистов - на улицу Михаила Брайчевского;
  • улицу Качалова - на улицу Владимира Качалы.

В Шевченковском районе:

  • улицу Тешебаева - на улицу Александра Брынжалы;
  • улицу Толбухина - на улицу Василия Данилевича;
  • переулок Крыловского - на переулок Архитектора Ивана Зарудного;
  • переулок Толбухина - на переулок Михаила Ялового;
  • улицу Академика Грекова - на улицу Семьи Глаголевых;
  • улицу Кирпоноса - на улицу Всеволода Петрива.

Темы: Киевкультурапропаганда
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