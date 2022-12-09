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ЦНС: Медведев хочет создать в России партию "радикалов"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 9 декабря 2022, 15:44
ЦНС: Медведев хочет создать в России партию радикалов
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Центр национального сопротивления сообщает, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев планирует создать в России "радикальный аналог" партии Владимира Путина "Единая Россия".

Источник: ЦНС

Дословно: "Есть сообщения, что экс-президент (России - ред.) Дмитрий Медведев также готовится создать кукольную партию. По плану он должен стать радикальным аналогом "Единой России" и заменить в этой роли Владимира Жириновского, чтобы взять под контроль недовольных "мягкостью Путина" радикалов".

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Детали: ЦНС сообщает, что российские элиты "начали готовиться к турбулентности", а некоторые из них начали использовать ситуацию для наращивания силы, создавая дисбаланс внутри Кремля, в частности, глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Темы: РосcияМедведев
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