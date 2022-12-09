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Коллаборант Сальдо заявил, что Путин хочет построить город на Арабатской Стрелке

Алена МазуренкоПятница, 9 декабря 2022, 17:24
Коллаборант Сальдо заявил, что Путин хочет построить город на Арабатской Стрелке
фото: arabatka.ua

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что российский диктатор Владимир Путин решил построить город на Арабатской Стрелке.

Источник: заявление коллаборанта Сальдо

Прямая речь: "Владимиром Путиным было принято решение о строительстве на Арабатской Стрелке нового "правительственного квартала" и небольшого города.

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Это будет еще один новый абсолютно город. Сейчас уже идут проектные работы. Маховик быстро крутится. Для молодежи, я думаю, это очень важно. И место для работы будет, и место для отдыха будет. Все будет рядом и близко".

Что было раньше: 9 декабря Сальдо заявил, что россияне восстановили автомобильный мост на Арабатскую Стрелку вблизи Геническа.

Арабатская Стрелка - песчаная коса-полуостров в западной части Азовского моря, в АР Крым и Херсонской области, отделяющая Сиваш от Азовского моря. Длина Арабатской Стрелки - 115 км, ширина от 270 м до 7,5 км. 

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 19 октября Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
  • Главное управление разведки сообщало в ноябре, что коллаборантов и представителей оккупационной администрации переселяют на Арабатскую Стрелку, что южнее и на восток, еще глубже в оккупационный "тыл".
  • 25 февраля Сухопутные войска Украины сообщили, что инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.

Темы: оккупациявойнаколлаборационизм
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