Коллаборант Сальдо заявил, что Путин хочет построить город на Арабатской Стрелке
Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что российский диктатор Владимир Путин решил построить город на Арабатской Стрелке.
Источник: заявление коллаборанта Сальдо
Прямая речь: "Владимиром Путиным было принято решение о строительстве на Арабатской Стрелке нового "правительственного квартала" и небольшого города.
Это будет еще один новый абсолютно город. Сейчас уже идут проектные работы. Маховик быстро крутится. Для молодежи, я думаю, это очень важно. И место для работы будет, и место для отдыха будет. Все будет рядом и близко".
Что было раньше: 9 декабря Сальдо заявил, что россияне восстановили автомобильный мост на Арабатскую Стрелку вблизи Геническа.
Арабатская Стрелка - песчаная коса-полуостров в западной части Азовского моря, в АР Крым и Херсонской области, отделяющая Сиваш от Азовского моря. Длина Арабатской Стрелки - 115 км, ширина от 270 м до 7,5 км.
Предыстория:
- 19 октября Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
- Главное управление разведки сообщало в ноябре, что коллаборантов и представителей оккупационной администрации переселяют на Арабатскую Стрелку, что южнее и на восток, еще глубже в оккупационный "тыл".
- 25 февраля Сухопутные войска Украины сообщили, что инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.