Коллаборант Сальдо заявил, что Путин хочет построить город на Арабатской Стрелке

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что российский диктатор Владимир Путин решил построить город на Арабатской Стрелке.

Источник: заявление коллаборанта Сальдо

Прямая речь: "Владимиром Путиным было принято решение о строительстве на Арабатской Стрелке нового "правительственного квартала" и небольшого города.

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Это будет еще один новый абсолютно город. Сейчас уже идут проектные работы. Маховик быстро крутится. Для молодежи, я думаю, это очень важно. И место для работы будет, и место для отдыха будет. Все будет рядом и близко".

Что было раньше: 9 декабря Сальдо заявил, что россияне восстановили автомобильный мост на Арабатскую Стрелку вблизи Геническа.

Арабатская Стрелка - песчаная коса-полуостров в западной части Азовского моря, в АР Крым и Херсонской области, отделяющая Сиваш от Азовского моря. Длина Арабатской Стрелки - 115 км, ширина от 270 м до 7,5 км.

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