В трех городах Беларуси стало больше российских мобилизованных

В белорусских городах Мозырь, Гомель и Могилев стало больше российских мобилизованных военнослужащих, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 9 декабря

Дословно: "На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных".

Детали: Вместе с тем, в отдельных регионах Российской Федерации продолжаются мероприятия по мобилизации. Так, в частности, военнообязанным в Самарской области продолжают вручать повестки.