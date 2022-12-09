Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В трех городах Беларуси стало больше российских мобилизованных

Елена РощинаПятница, 9 декабря 2022, 18:42
Лукашенко и Путин, фото РИА Новости

В белорусских городах Мозырь, Гомель и Могилев стало больше российских мобилизованных военнослужащих, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. 

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 9 декабря

Дословно: "На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. 

В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных".

Детали: Вместе с тем, в отдельных регионах Российской Федерации продолжаются мероприятия по мобилизации. Так, в частности, военнообязанным в Самарской области продолжают вручать повестки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьРосcиявойнамобилизация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Совет ЕС принял решение о 18-миллиардном пакете для Украины несмотря на вето Венгрии

фото, обновлено от 16:43Россияне попали в родильное отделение больницы в Херсоне

фотоСотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине

видеоЖурналисты посчитали военные объекты РФ в оккупированном Крыму

Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты

фотоСБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе

Все новости...
Коллаборант Сальдо заявил, что Путин хочет построить город на Арабатской Стрелке
Украинские бойцы поразили два района сосредоточения врагов и их техники – Генштаб ВСУ
На Кинбурнской косе не осталось гражданских, одни оккупанты - Ким
В США говорят о "беспрецедентной" военной помощи России Ирану в обмен на оружие
Последние новости
21:55
фото, видеоВ Мелитополе горит логово оккупантов - мэр
21:34
Одесская область: власти предупреждают о длительном отсутствии света и просят по возможности выехать
21:00
В Дрездене от ранений скончался нападавший, захвативший заложников в торговом центре
20:41
Оккупанты говорят, что над Симферополем работает ПВО
20:27
Косово перенесло выборы в населенных сербами районах из-за повышенной опасности
20:05
фото, видеоВ Крыму горела казарма с военными, есть погибшие – СМИ
19:51
Совет ЕС принял решение о 18-миллиардном пакете для Украины несмотря на вето Венгрии
19:30
В Эстонию прибыла очередная партия южнокорейских САУ K9
19:15
После удара ВСУ насчитали 150 раненых оккупантов в Запорожье - Генштаб
18:56
Премьер Молдовы - Путину: наша страна самостоятельно решает, где хранить ее газ
Все новости...