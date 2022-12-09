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Белый дом объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 19:36
иллюстративное фото Getty Images

Белый дом в пятницу объявил о выделении Украине очередной партии военной помощи в размере 275 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Подробности пакета еще не были объявлены, но, по данным СМИ, в него входят ракеты для пусковых установок высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы.

Очередной пакет военной помощи Украине выделяется в рамках схемы Presidential Drawdown Authority (PDA), по которой президент США имеет право отправлять вооружение без дополнительного согласия Конгресса.

Общая сумма военной помощи администрации президента США Джо Байдена составляет уже более 19 миллиардов долларов.

Напомним, нижняя палата американского Конгресса - Палата представителей - поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, который предусматривает 858 миллиардов долларов бюджета на оборону.

В рекордном в истории США оборонном бюджете предусмотрено, среди прочего, выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине - это на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале этого года.

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Темы: США
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