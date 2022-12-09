В Москве "завершилась мобилизация", более 10 мужчин схватили на улице – правозащитники

Военкомат Тверского района Москвы устроил облаву на призывников, более 10 человек были схвачены на улице.

Источник: "Медуза" со ссылкой на правозащитный центр "Мемориал"

Детали: Правозащитники сообщили, что в пятницу более десяти человек были схвачены на улице и доставлены в военкомат.

Дословно "Мемориал": "Мужчин хватали прямо на улице и даже на работе — одного забрали из кофейни. Полицейские сняли с себя опознавательные знаки и не представились.

Их до сих пор удерживают в военкомате. Близкие одного из задержанных рассказали нашим юристам, что к нему применяли силу и заставили пройти медосмотр. Сейчас связи ни с кем из мужчин нет".

Больше деталей: В "Мемориале" подчеркнули, что облавы на призывников незаконны. На призывные мероприятия должны вызывать повестками, а вручать их — не ранее, чем за три дня до срока явки.

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