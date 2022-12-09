В Москве "завершилась мобилизация", более 10 мужчин схватили на улице – правозащитники
Военкомат Тверского района Москвы устроил облаву на призывников, более 10 человек были схвачены на улице.
Источник: "Медуза" со ссылкой на правозащитный центр "Мемориал"
Детали: Правозащитники сообщили, что в пятницу более десяти человек были схвачены на улице и доставлены в военкомат.
Дословно "Мемориал": "Мужчин хватали прямо на улице и даже на работе — одного забрали из кофейни. Полицейские сняли с себя опознавательные знаки и не представились.
Их до сих пор удерживают в военкомате. Близкие одного из задержанных рассказали нашим юристам, что к нему применяли силу и заставили пройти медосмотр. Сейчас связи ни с кем из мужчин нет".
Больше деталей: В "Мемориале" подчеркнули, что облавы на призывников незаконны. На призывные мероприятия должны вызывать повестками, а вручать их — не ранее, чем за три дня до срока явки.
Предыстория:
- 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.
- 31 октября президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, однако он сделал вид, что не знает, нужен ли для этого отдельный указ.
- 1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации Путина после консультации с юристами пришли к выводу, что указ о завершении призыва по мобилизации не нужен.