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На "дороге жизни" в Херсонской области восстановят разрушенный мост – ОП

Катерина ТищенкоПятница, 9 декабря 2022, 21:45
разрушенный мост на Херсонщине, фото из Telegram Тимошенко

Специалисты начинают работы по восстановлению моста на дороге из Николаева в Херсон на трассе М-14, который был полностью разрушен из-за боевых действий.

Источник: замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

 
разрушенный мост, фото из Telegram Тимошенко

Дословно: "Путепровод уже обследовали специалисты, начинаются работы по восстановлению.

Дорожники уверяют, что справятся за несколько месяцев.

Сейчас здесь обустроены объезды, потому что это "дорога жизни" для Херсона – эвакуация, гуманитарная помощь, перевозки, логистика для бизнеса".

 

Темы: Херсонская областьдороги
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