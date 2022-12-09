На "дороге жизни" в Херсонской области восстановят разрушенный мост – ОП
Пятница, 9 декабря 2022, 20:45
Специалисты начинают работы по восстановлению моста на дороге из Николаева в Херсон на трассе М-14, который был полностью разрушен из-за боевых действий.
Источник: замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram
Дословно: "Путепровод уже обследовали специалисты, начинаются работы по восстановлению.
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Дорожники уверяют, что справятся за несколько месяцев.
Сейчас здесь обустроены объезды, потому что это "дорога жизни" для Херсона – эвакуация, гуманитарная помощь, перевозки, логистика для бизнеса".
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