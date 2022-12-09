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На "дорозі життя" на Херсонщині відновлять зруйнований міст – ОП

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 грудня 2022, 21:45
зруйнований міст на Херсонщині, фото з Telegram Тимошенка

Фахівці починають роботи з відновлення мосту на дорозі з Миколаєва до Херсона на трасі М-14, що був повністю зруйнований через бойові дії.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко в Telegram

 
зруйнований міст, фото з Telegram Тимошенка

Дослівно: "Шляхопровід вже обстежили фахівці, починаються роботи з відновлення.

Дорожники запевняють, що справляться за кілька місяців.

Зараз тут облаштовані об'їзди, бо це "дорога життя" для Херсона – евакуація, гуманітарна допомога, перевезення, логістика для бізнесу".

 

Теми: Херсонська областьдороги
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