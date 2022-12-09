На "дорозі життя" на Херсонщині відновлять зруйнований міст – ОП
П'ятниця, 9 грудня 2022, 21:45
Фахівці починають роботи з відновлення мосту на дорозі з Миколаєва до Херсона на трасі М-14, що був повністю зруйнований через бойові дії.
Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко в Telegram
Дослівно: "Шляхопровід вже обстежили фахівці, починаються роботи з відновлення.
Дорожники запевняють, що справляться за кілька місяців.
Зараз тут облаштовані об'їзди, бо це "дорога життя" для Херсона – евакуація, гуманітарна допомога, перевезення, логістика для бізнесу".