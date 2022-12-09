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Послы G7 отреагировали на отставку судей КСУ: Перед назначением новых – примите реформу

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 23:15
ФОТО: FB КСУ

Послы стран "Группы семи" в пятницу прокомментировали сообщение об отставке трех судей Конституционного суда Украины, которые были назначены по квоте Верховной Рады.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"G7 приняли во внимание отставку трех судей КСУ. Для назначений на должность судьи необходимо принятие нового порядка отбора. Важно, чтобы законопроект 7662 предусматривал значимое привлечение независимых экспертов, в частности, право решающего голоса", - говорится в заявлении послов G7 в Twitter.

Вопрос реформы Конституционного суда в Украине обсуждается более двух лет - после скандального решения об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Вопрос реформы упирается в совершенствование процедуры отбора судей КСУ и недопущении вмешательства в его деятельность.

Отметим, что реформа Конституционного суда является одним из семи требований ЕС для продвижения Украины на пути в Евросоюз. Согласно анализу консорциума украинских аналитических центров и аналитиков, в августе сфера реформы КСУ была абсолютным аутсайдером, но сейчас начала двигаться. Эксперты оценили ситуацию на 3 из 10 баллов.

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В среду стало известно, что Конституционный суд Украины на специальном заседании поддержал отставку трех судей - Ирины Завгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко. Они подали заявление об увольнении после срыва пленарного заседания по избранию председателя КСУ. Все трое судей были назначены по квоте парламента, поэтому вскоре Верховная Рада будет избирать новых судей Конституционного суда.

Специалисты Фонда DEJURE, специализирующегося на судебной реформе, видят в этом опасность установления Офисом президента контроля над КСУ, поскольку большинство в парламенте принадлежит президентской партии.

Послы "Группы семи" взамен указывают, что перед назначением новых судей необходимо принять законопроект №7662 о реформе Конституционного суда. В первом чтении документ был принят 6 сентября.

Согласно законопроекту, выдвижение судей от Верховной Рады будет происходить на беспартийной основе, а для проведения конкурса на должность судьи КСУ будет создана Консультативная группа экспертов, которая будет состоять из шести человек: по одному будут назначать президент, правительство и парламент, еще три Съезд судей.

В конце ноября Венецианская комиссия дала заключение по законопроекту №7662, где оценила его как такой, который в целом способствует выполнению предыдущих рекомендаций. В то же время украинские эксперты считают, что рекомендации "Венецианки" в этом случае вредны и могут затормозить движение Украины в ЕС.

Читайте больше: ЕС должен остановить катастрофу в Украине, которую создает решение Венецианской комиссии.

Темы: G7КС
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