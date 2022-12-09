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Заместитель генсека ООН собирается в Украину для анализа гуманитарной ситуации 

"Украинская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 22:58
Заместитель генсека ООН собирается в Украину для анализа гуманитарной ситуации 
Мартин Гриффитс, фото AFP via Getty Images

На следующей неделе Украину посетит заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который проанализирует эффективность гуманитарной помощи в условиях зимы.

Источник: пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик, корреспондент "Укринформа" в Нью-Йорке

Детали: Гриффитс будет находиться в Украине с 12 по 15 декабря, встретится с чиновниками, партнерами ООН по гуманитарным организациям, представителями неправительственных организаций и дипломатического корпуса, а также людьми, пострадавшими от войны, отметил Дюжаррик.

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По словам спикера, заместитель генсека Организации Объединенных Наций "проанализирует эффективность гуманитарного реагирования и новые вызовы, которые возникают в связи с повреждениями инфраструктуры и зимними морозами".

В Николаеве Гриффитс посетит место проживания внутренне перемещенных лиц и хлебопекарню, которая работает при поддержке ООН.

В Херсоне он осмотрит пункт распределения гуманитарной помощи.

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Темы: ООНУкраинаНиколаевХерсон
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