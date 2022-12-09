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Заместитель генсека ООН собирается в Украину для анализа гуманитарной ситуации 

"Украинская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 23:58
Мартин Гриффитс, фото AFP via Getty Images

На следующей неделе Украину посетит заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который проанализирует эффективность гуманитарной помощи в условиях зимы.

Источник: пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик, корреспондент "Укринформа" в Нью-Йорке

Детали: Гриффитс будет находиться в Украине с 12 по 15 декабря, встретится с чиновниками, партнерами ООН по гуманитарным организациям, представителями неправительственных организаций и дипломатического корпуса, а также людьми, пострадавшими от войны, отметил Дюжаррик.

По словам спикера, заместитель генсека Организации Объединенных Наций "проанализирует эффективность гуманитарного реагирования и новые вызовы, которые возникают в связи с повреждениями инфраструктуры и зимними морозами".

В Николаеве Гриффитс посетит место проживания внутренне перемещенных лиц и хлебопекарню, которая работает при поддержке ООН.

В Херсоне он осмотрит пункт распределения гуманитарной помощи.

Темы: ООНУкраинаНиколаевХерсон
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