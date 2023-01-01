Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО заявил о подготовке нового наступления РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 18:11
Генсек НАТО заявил о подготовке нового наступления РФ
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины, и также призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в интервью каналу BBC Radio 4 в программе World at One.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас Украина имеет преимущество на поле боя и напомнил, что это продолжается уже достаточно долго. Однако он считает, что Украина еще не почувствовала все последствия так называемой "частичной мобилизации", которая проходила в РФ осенью.

Реклама:

"Украинские силы продвигались в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что Россия мобилизовала гораздо больше сил (чем задействовала на поле боя), многие из них сейчас проходят обучение", - заявил генсек.

Имеющиеся данные, по мнению секретариата Альянса, свидетельствуют о том, что Россия "готова продолжать войну и намерена потенциально начать новое наступление", подчеркнул он.

Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в сохранении и продолжении поддержки со стороны западного мира, в том числе в поставках оружия. Также доноры Украины должны быть готовы к тому, что эта поддержка продлится долго. Генсек НАТО убежден, что такая готовность есть.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы будем рядом с вами, несмотря ни на что. Мы будем помогать вам до самой победы", - заверил он Украину.

Столтенберг также убежден, что война завершится переговорами с Россией, но важно создать хорошие условия для начала переговоров. "То, чего Украина может достичь за этим столом, полностью зависит от силы на поле боя", - заявил он.

О том, чего ждать в 2023 году в отношениях Украины и НАТО, а также западным миром, смотрите в пояснении "Европейской правды".

Напомним, что ранее, генсек НАТО называл поставки оружия Украине кратчайшим путем к миру.

Темы: НАТОРосcиявойнамобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Лукашенко, который помогает Путину воевать, провозгласил "год мира"
У России ракет еще на два массированных удара - Буданов
Россияне перегруппировываются на Херсонщине, на двух направлениях обороняются – сводка Генштаба
В результате обстрела Киева значительно пострадали здания КНУ имени Тараса Шевченко
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: