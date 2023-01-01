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Генсек НАТО заявил о подготовке нового наступления РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 19:11
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины, и также призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в интервью каналу BBC Radio 4 в программе World at One.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас Украина имеет преимущество на поле боя и напомнил, что это продолжается уже достаточно долго. Однако он считает, что Украина еще не почувствовала все последствия так называемой "частичной мобилизации", которая проходила в РФ осенью.

"Украинские силы продвигались в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что Россия мобилизовала гораздо больше сил (чем задействовала на поле боя), многие из них сейчас проходят обучение", - заявил генсек.

Имеющиеся данные, по мнению секретариата Альянса, свидетельствуют о том, что Россия "готова продолжать войну и намерена потенциально начать новое наступление", подчеркнул он.

Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в сохранении и продолжении поддержки со стороны западного мира, в том числе в поставках оружия. Также доноры Украины должны быть готовы к тому, что эта поддержка продлится долго. Генсек НАТО убежден, что такая готовность есть.

"Мы будем рядом с вами, несмотря ни на что. Мы будем помогать вам до самой победы", - заверил он Украину.

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Столтенберг также убежден, что война завершится переговорами с Россией, но важно создать хорошие условия для начала переговоров. "То, чего Украина может достичь за этим столом, полностью зависит от силы на поле боя", - заявил он.

О том, чего ждать в 2023 году в отношениях Украины и НАТО, а также западным миром, смотрите в пояснении "Европейской правды".

Напомним, что ранее, генсек НАТО называл поставки оружия Украине кратчайшим путем к миру.

Темы: НАТОРосcиявойнамобилизация
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