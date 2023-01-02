Силы обороны отбили вражеские атаки возле 11 населенных пунктов – Генштаб

1 января Силы обороны отбили атаки врага в районах 11 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в частности применил 44 БпЛА "Шахед-136". Все они были сбиты подразделениями Сил обороны. Информация о ночном ударе по столице будет объявлена несколько позже. Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсон. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

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Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На Херсонском – осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Озеряновка, Опытное и Красногоровка в Донецкой области".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Вольная Слобода, Эсмань, Екатериновка и Шалигино – Сумской и Огирцево, Волчанск и Новомлинск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Купянск, Кучеровка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Мясожаровка на Луганщине.

На Лиманском направлении вражеский огонь зафиксирован неподалеку Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Тернов и Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. В частности – Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилиевка в Донецкой области. Также враг нанес авиаудар возле Белогоровки.

На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Водяное, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Нескучное, Времовка, Великая Новоселка и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Мусиевка в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятовки, Дарьевки, Садового, Станислава и Херсона.

Генштаб подтвердил огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области.

"В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили более 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения и военной техники различного типа и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", – говорится в сводке.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.