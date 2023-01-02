Силы обороны отбили вражеские атаки возле 11 населенных пунктов – Генштаб

1 января Силы обороны отбили атаки врага в районах 11 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в частности применил 44 БпЛА "Шахед-136". Все они были сбиты подразделениями Сил обороны. Информация о ночном ударе по столице будет объявлена несколько позже. Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсон. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На Херсонском – осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Озеряновка, Опытное и Красногоровка в Донецкой области".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Вольная Слобода, Эсмань, Екатериновка и Шалигино – Сумской и Огирцево, Волчанск и Новомлинск на Харьковщине.

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На Купянском направлении враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Купянск, Кучеровка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Мясожаровка на Луганщине.

На Лиманском направлении вражеский огонь зафиксирован неподалеку Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Тернов и Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. В частности – Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилиевка в Донецкой области. Также враг нанес авиаудар возле Белогоровки.

На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Водяное, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Нескучное, Времовка, Великая Новоселка и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Мусиевка в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятовки, Дарьевки, Садового, Станислава и Херсона.

Генштаб подтвердил огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области.

"В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили более 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения и военной техники различного типа и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", – говорится в сводке.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.