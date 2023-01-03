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США оказывают давление на Швейцарию из-за замороженных активов РФ, которые можно отдать Украине – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 14:14

Соединенные Штаты Америки и другие западные страны давят на Швейцарию из-за замороженных российских активов, которые можно было бы использовать для восстановления Украины после российского вторжения.

Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Убытки, которые Россия наносит Украине ежедневно, огромные. Киев оценивает стоимость восстановления минимум в 750 миллиардов долларов. С каждой новой атакой эта цифра продолжает расти. Украина хочет, чтобы западные страны попросили Москву заплатить.

Самым большим потенциальным источником финансирования могли бы стать резервы российского центрального банка в размере около $300 млрд, которые заблокированы в ЕС и странах G7. Кроме того, страны-члены ЕС заморозили около 19 млрд евро у российских олигархов.

Швейцария заблокировала российские финансовые активы на сумму около 7,5 млрд франков плюс 15 объектов недвижимости.

Министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что конфискация средств у стран или частных лиц - дело деликатное для Швейцарии, а право собственности является ценным активом.

Однако этот вопрос является большой международной темой. Несколько источников в различных ведомствах говорят, что давление на Швейцарию и дальше будет усиливаться. Эта тема звучит во время многочисленных неформальных контактов. Кроме Украины, за конфискацию выступают США и страны Восточной Европы.

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По оценкам ассоциации банкиров, сумма российских активов в Швейцарии составляет около 150-200 миллиардов франков. Однако большинство этих денег принадлежит людям, которые не подпадают под санкции.

Федеральное правительство Швейцарии отреагировало на дискуссии и создало рабочую группу по изучению этого вопроса.

Сколько именно средств Нацбанка России хранится в Швейцарии, неизвестно. Швейцарский национальный банк (SNB) не имеет с ним никаких деловых отношений. До 2 процентов средств центрального банка России хранят в швейцарских банках, но не в SNB.

Против конфискации российских активов выступает Франц Грютер, который возглавляет Комиссию по внешней политике Швейцарии. "Мы не должны внезапно отказываться от наших принципов верховенства права", - сказал он. Грютер опасается, что другие конфликты также приведут к экспроприации.

В ноябре США внесли в свой санкционный список несколько швейцарских компаний и граждан. Среди них - Александр-Вальтер Штудхальтер и ряд связанных с ним фирм. Вашингтон обвиняет уроженца Люцерна в том, что он является центральной фигурой в сети российского олигарха Сулеймана Керимова.

Кроме того, Минфин США внес в санкционный список производителя чипов Milur и его директора Жака Паше. Как сообщает издание, эта компания помогла обходить санкции против российской военной промышленности.

Напомним, самые богатые российские олигархи потеряли в прошлом году почти $95 млрд на фоне суровых санкций, введенных западными странами из-за войны в Украине.

Темы: СШАШвейцарияРосcияУкраина
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