Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США оказывают давление на Швейцарию из-за замороженных активов РФ, которые можно отдать Украине – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 13:14

Соединенные Штаты Америки и другие западные страны давят на Швейцарию из-за замороженных российских активов, которые можно было бы использовать для восстановления Украины после российского вторжения.

Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Убытки, которые Россия наносит Украине ежедневно, огромные. Киев оценивает стоимость восстановления минимум в 750 миллиардов долларов. С каждой новой атакой эта цифра продолжает расти. Украина хочет, чтобы западные страны попросили Москву заплатить.

Реклама:

Самым большим потенциальным источником финансирования могли бы стать резервы российского центрального банка в размере около $300 млрд, которые заблокированы в ЕС и странах G7. Кроме того, страны-члены ЕС заморозили около 19 млрд евро у российских олигархов.

Швейцария заблокировала российские финансовые активы на сумму около 7,5 млрд франков плюс 15 объектов недвижимости.

Министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что конфискация средств у стран или частных лиц - дело деликатное для Швейцарии, а право собственности является ценным активом.

ВИДЕО ДНЯ

Однако этот вопрос является большой международной темой. Несколько источников в различных ведомствах говорят, что давление на Швейцарию и дальше будет усиливаться. Эта тема звучит во время многочисленных неформальных контактов. Кроме Украины, за конфискацию выступают США и страны Восточной Европы.

По оценкам ассоциации банкиров, сумма российских активов в Швейцарии составляет около 150-200 миллиардов франков. Однако большинство этих денег принадлежит людям, которые не подпадают под санкции.

Федеральное правительство Швейцарии отреагировало на дискуссии и создало рабочую группу по изучению этого вопроса.

Сколько именно средств Нацбанка России хранится в Швейцарии, неизвестно. Швейцарский национальный банк (SNB) не имеет с ним никаких деловых отношений. До 2 процентов средств центрального банка России хранят в швейцарских банках, но не в SNB.

Против конфискации российских активов выступает Франц Грютер, который возглавляет Комиссию по внешней политике Швейцарии. "Мы не должны внезапно отказываться от наших принципов верховенства права", - сказал он. Грютер опасается, что другие конфликты также приведут к экспроприации.

В ноябре США внесли в свой санкционный список несколько швейцарских компаний и граждан. Среди них - Александр-Вальтер Штудхальтер и ряд связанных с ним фирм. Вашингтон обвиняет уроженца Люцерна в том, что он является центральной фигурой в сети российского олигарха Сулеймана Керимова.

Кроме того, Минфин США внес в санкционный список производителя чипов Milur и его директора Жака Паше. Как сообщает издание, эта компания помогла обходить санкции против российской военной промышленности.

Напомним, самые богатые российские олигархи потеряли в прошлом году почти $95 млрд на фоне суровых санкций, введенных западными странами из-за войны в Украине.

Темы: СШАШвейцарияРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Последние новости
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
Все новости...
Реклама: